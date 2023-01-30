وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن وكالة الأرصاد رفعت مستوى التحذير لـ"جبل آسو" إلى 2 على مقياس من 5 درجات.

وصدر التحذير لمدينة آسو وبلدتين قريبتين في محافظة كوماموتو، الواقعة في المنطقة الشمالية الوسطى من جزيرة كيوشو الجنوبية.

يعتبر جبل أسو، أكبر بركان نشط في اليابان، وهو من بين أكبر البراكين في العالم.. حيث يقع في حديقة أسو كوجو الوطنية بمحافظة كوماموتو بجزيرة كيوشو فيما يبلغ ذروته 1592 مترا أي ما يعادل (5223 قدما) فوق مستوى سطح البحر.