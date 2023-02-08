أهالى قريتى الخربة و30 يونيو بشمال سيناء ينفذون مبادرات مواجهة أعطال الشتاء.. صور

شمال سيناء ـ محمد حسين

نفذ أهالى بقريتى الخربة و30 يونيو التابعتين لمركز بئر العبد بشمال سيناء مبادرات مجتمعية تعاونية لمواجهة أعطال سببتها الأحوال الجوية المتقلبة، وأعلنت الوحدة المحلية لقرية الخربة بمركز بئر العبد انه تم بجهود الأهالى الذاتية إزاحة الرمال المتراكمة بسبب سوء الأحوال الجوية من على الطريق الدولي بالجهود الذاتية، بمساعدة فريق عمل الوحدة المحلية للقرية.

وأعلنت الوحدة المحلية لقرية 30 يونيو التابعة لمركز بئر العبد، ان فريق الشباب بالقرية يواصل جهودة التطوعية لخدمة الأهالي والعمل على حل كافة بلاغات الأعطال الخاصة بالكهرباء.

وواصل اليوم الأربعاء مجلس مدينة بئر العبد غرب محافظة شمال سيناء حملات التخلص من أكوام الرمال وفتح الطرق.

وأعلن مجلس مدينة بئر العبد قيامه بإزاحة الرمال من أمام عمارات الرى وتنظيف الشارع من الرمال بمعدات مجلس المدينة.

وسبق وشهدت مدينة بئر العبد انطلاق مبادرة تنظيف وتجميل المدينة بجهود تطوعية مجتمعية ، وتم خلالها تنظيف وتجميل الشارع الرئيسي لمدينة بئرالعبد بمعدات مجلس المدينة.

كما أعلن مجلس مدينة بئر العبد انه تشهد مدينة بئرالعبد طفرة جديدة فى عالم الحاسب الآلي والدورات التدريبية ضمن خطة الدولة لتنمية مهارات شباب الخرجين من أبناء شمال سيناء، وتم عمل دورة تدريبية بالتنسيق مع وزارة الاتصالات لعمل دورة على IT Prof ـITI التدريب عن بعد بمركز تدريب علوم الحاسب الآلي بمجلس مدينة بئر العبد.

كما واصل مجلس مدينة بئر العبد حملاته لمراقبة المحلات وقامت لجنة مشكلة من مجلس مدينة بئرالعبد والإدارة البيطرية والإدارة الصحية وإدارة التموين بشن حملة علي محلات بيع اللحوم المجمدة والأسماك أسفرت عن اعدام 14 ك دهون غير صالحة للاستخدام الآدمي، وتحرير3 محاضر شهادة صحية و2 نظافة، والتحفظ علي كميات كبيرة من المنتجات منتهية الصلاحية لحين ورود قرار النيابة العامة.

كما انتهى مجلس مدينة بئر العبد من صيانة للاعمدة وتركيب 8 كشافات من من شارع محطة بنزين ابو وديع حتى وسط المدينة.

يذكر أنه تشهد محافظة شمال سيناء العمل فى مبادرات مجتمعية لتنظيف وتجميل الشوارع بالمدن والقرى تتواصل أعمالها فى مدن العريش والشيخ زويد بجهود الأهالى ورجال أعمال وشباب متطوعين.