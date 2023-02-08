مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء يواصل حملات التخلص من أكوام الرمال بالشوارع

شمال سيناء ـ محمد حسين

واصل اليوم الأربعاء مجلس مدينة بئر العبد غرب محافظة شمال سيناء حملات التخلص من أكوام الرمال وفتح الطرق.

وأعلن مجلس مدينة بئر العبد قيامه بإزاحة الرمال من أمام عمارات الرى وتنظيف الشارع من الرمال بمعدات مجلس المدينة.

وسبق وشهدت مدينة بئر العبد إنطلاق مبادرة تنظيف وتجميل المدينة بجهود تطوعية مجتمعية ، وتم خلالها تنظيف وتجميل الشارع الرئيسي لمدينة بئرالعبد بمعدات مجلس المدينة.

كما أعلن مجلس مدينة بئر العبد انه تشهد مدينة بئرالعبد طفرة جديدة فى عالم الحاسب الآلي والدورات التدريبية ضمن خطة الدولة لتنمية مهارات شباب الخرجين من أبناء شمال سيناء، وتم عمل دورة تدريبية بالتنسيق مع وزارة الاتصالات لعمل دورة على IT Prof ـITI التدريب عن بعد بمركز تدريب علوم الحاسب الآلي بمجلس مدينة بئرالعبد.

كما واصل مجلس مدينة بئر العبد حملاته لمراقبة المحلات وقامت لجنة مشكلة من مجلس مدينة بئرالعبد والإدارة البيطرية والإدارة الصحية وإدارة التموين بشن حملة علي محلات بيع اللحوم المجمدة والأسماك أسفرت عن إعدام 14 ك دهون غير صالحة للاستخدام الآدمي، وتحرير 3 محاضر شهادة صحية و2 نظافة، والتحفظ علي كميات كبيرة من المنتجات منتهية الصلاحية لحين ورود قرار النيابة العامة .

كما انتهى مجلس مدينة بئر العبد من صيانة للاعمدة وتركيب 8 كشافات من من شارع محطة بنزين ابو وديع حتى وسط المدينة.

يذكر انه تشهد محافظة شمال سيناء العمل فى مبادرات مجتمعية لتنظيف وتجميل الشوارع بالمدن والقرى تتواصل أعمالها فى مدن العريش والشيخ زويد بجهود الأهالى ورجال اعمال وشباب متطوعين.