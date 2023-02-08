أخبار × 24 ساعة.. الصحة تحذر من التواجد خارج المنزل فى البرد لتجنب الأمراض

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
وزير الرى يشكل لجنة للمرور على كافة المناطق الحرجة فى كورنيش الإسكندرية
"الصحة": الدولة لن ترشد الإنفاق على الصحة ومبادرة إنهاء قوائم الانتظار مستمرة
"التموين": توفير السلع الغذائية بتخفيضات تصل لـ 30% بمعارض أهلا رمضان
وزير التعليم يجتمع مع مديرى المديريات غدا لبحث الاستعداد للفصل الدراسى الثانى
"الصحة" تشارك فى إصدار توصيات لصناع الدراما بشأن مشاهد التدخين بالأعمال الفنية
وزير الرى يصل بوروندى فى زيارة رسمية تستغرق يومين
وزير الرى يشكل لجنة للمرور على كافة المناطق الحرجة فى كورنيش الإسكندرية
وزير التعليم العالى يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة
"التعليم" تعلن منحة للمعلمين بالجامعات اليابانية.. اعرف الشروط والضوابط
الصحة: إجراء مليون و567 ألف جراحة ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار
الصحة تحذر المواطنين من التواجد خارج المنزل في البرد لتجنب الأمراض
الصحة: الخط الساخن لنجدة الطفل 16000 يختص بالإبلاغ عن أى انتهاك أو استغلال إلكترونى
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