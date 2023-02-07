التنمية المحلية: تغيير كبير فى نظافة الشوارع مع تنفيذ منظومة المخلفات

كتب على عبد الرحمن

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وذلك ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع كفاءة منظومة المخلفات البلدية الصلبة، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة من خلال هذه المنظومة.

شهد الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذى للتعاون المشترك فى مجال إدارة منظومة المخلفات، وما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية من جهود لإيجاد حلول مستدامة لمعالجة المخلفات البلدية الصلبة، وعلى رأسها مراجعة الموقف التنفيذى للمرحلتين الأولى والثانية والاستعداد لتنفيذ المرحلة الثالثة من المنظومة، مؤكداً على حرص وزارة الإنتاج الحربى لتنفيذ رؤية مصر 2030 وأهداف الجمهورية الجديدة التى من بينها تحقيق التكامل بين مختلف مؤسسات الدولة وذلك فى إطار الإيمان بدورها الوطنى بإعتبارها ظهير صناعى هام للدولة ومشاركتها الفعالة فى تنفيذ مختلف المشروعات القومية والتنموية.

ومن جانبه، أشار وزير التنمية المحلية إلى حرص الوزارة على دفع عجلة تنفيذ المشروعات التى يتم تنفيذها فى إطار منظومة إدارة المخلفات والاهتمام بتذليل أى تحديات فى هذا الشأن، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء برفع كفاءة المنظومة والتغلب على مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها.

وأكد آمنة أن الحكومة تسابق الزمن للإسراع فى تنفيذ الخطة التنفيذية لمنظومة المخلفات بأعلى مستوى لإحداث تغيير كبير فى مستوى النظافة بالشارع المصرى يحقق رضا المواطنين والتغلب على كافة المشاكل والتحديات الخاصة بالقمامة والتخلص الآمن منها من خلال منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات ، مؤكداً على إيمان الحكومة المصرية بضرورة إشراك القطاع الخاص فى المشروعات القومية التى يتم تنفيذها وزيادة الفرص المتاحة أمام المستثمرين.

وأشاد اللواء هشام آمنة بالتعاون مع وزارة الانتاج الحربى التى تقوم بتنفيذ عدد من الأعمال المتعاقد عليها مع الوزارة لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية لمنظومة المخلفات الصلبة والتى تتضمن تنفيذ مصانع جديدة ورفع كفاءة عدد من المصانع القائمة، موضحا انه يجرى حالياً تنفيذ أعمال (10) مصانع بالإضافة إلى الأعمال الجديدة المقترح التعاقد بشأنها والتى تشمل (14) مصنع منها (10) مصانع جديدة وعدد (4) مصانع رفع كفاءة، وقال أن الوزارة حريصة على دفع عجلة تنفيذ المشروعات وتذليل أى تحديات فى هذا الشأن.

وقال محمد عيد بكر المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة، إن الوزارة تسعى دوماً إلى التعاون والتكامل مع مختلف الجهات بالدولة بما يدعم استراتيجيات التنمية الشاملة والاستفادة المثلى من الموارد الوطنية المتاحة، وبما يعود بالنفع على المواطن المصرى، مشيراً إلى أنه حضر اللقاء من وزارة الانتاج الحربى كل من المهندس إميل حلمى إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس أشرف حلمى رئيس قطاعات المشروعات بالهيئة والمهندس منير هلال رئيس قطاع المتابعة الفنية والمهندس هشام خطاب رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم، ومن وزارة التنمية المحلية حضر اللقاء المهندس محمد السيد مساعد الوزير للتخطيط والدكتور خالد قاسم مساعد الوزير للتطوير المؤسسى ودعم المؤسسات والمتحدث باسم الوزارة والمهندسة نور الهدى محمد رئيس الإدارة المركزية للتنمية المحلية المتكاملة.