"التعليم" تعلن منحة للمعلمين بالجامعات اليابانية.. اعرف الشروط والضوابط

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا للمديريات التعليمية، بترشيح 2 من معلمى الحلقة الابتدائية للاستفادة من المنحة المقدمة من السفارة اليابانية، وفقًا للخطاب المرسل من السفارة المتضمن أن الحكومة اليابانية بصدد تقديم منح للمعلمين المصريين الراغبين فى تقديم بحث عن التعليم المدرسى فى الجامعات اليابانية لعام 2023.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، شروط التقديم فى المنحة المقدمة من السفارة اليابانية للمعلمين المصريين وفق الضوابط التالية:

- تعهد المستفيدين من المنحة بخدمة الوزارة بعد عودتهم واستئناف عملهم داخل مؤسستهم التعليمية والقيام بالاستفادة من نتائج البحث الذى تم تقديمة فى دولة اليابان، وإذا لم يتعين عليهم رد قيمة ومبالغ المنحة بالكامل وذلك بناء على طلب السفارة اليابانية.

- يتم تقديم شهادة تفيد اجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة اجادة تامة تويفيل.

- أن يكون قد أمضى المتقدم فى الخدمة سنتين على الأقل.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 50 سنة ميلادية.

- أن يكون تقدير المؤهل الدراسى الأصلى للمتقدم عند تخرجهجيد على الأقل.

- أن تكون تقارير كفائته فى العامين الأخرين بدرجة ممتاز وألا تكون قد وقعت عليه أى جزاءات فى الثلاث سنوات السابقة.

- أن تكون الجهة التى يتبعها المتقدم فى حاجة ماسة إلى الدراسة التى سيقوم بدراسته.

- عدم الحمل بالنسبة للسيدات مع إرفاق موافقة الزوج أولى ولى الأمر فى حال قبولها.

- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها نهائيًا (بالنسبة للذكور).

- لا يكون من العاملين بنظام التعاقد أو المكافأة.