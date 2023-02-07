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وزير التعليم العالى يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 04:20 م
وزير التعليم العالى يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة وزارة التعليم العالي - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية. 
وجاءت التعيينات على النحو التالي:
 
• الدكتور أحمد محمد كمال محمود المنشاوي رئيسًا لجامعة أسيوط.
• الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم السيد نائبًا لرئيس جامعة كفر الشيخ لشئون الدراسات العليا والبحوث.
• الدكتورة غادة فاروق حسن سعد نائبًا لرئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
• الدكتور سعيد حامد عبادي محمود نائبًا لرئيس جامعة السويس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
• الدكتورة داليا منصور حامد أحمد منصور عميدًا لكلية الطب البيطري بجامعة قناة السويس.
• الدكتور أشرف السيد عبدالمعبود غريب عميدًا لكلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم.
• الدكتور عبير أحمد محمد عطية عميدًا لكلية السياحة والفنادق بجامعة الإسكندرية.
• الدكتور أيمن حافظ محمد عامر عيسى عميدًا لكلية الزراعة بجامعة المنوفية.
• الدكتور نعيم محمد فوزي محمد محمود سلامة عميدًا لكلية التربية الرياضية بجامعة المنوفية.
• د.أسامة صلاح فؤاد محمد عميدًا لكلية التربية الرياضية بجامعة بنها.
• الدكتور محمد سامح أحمد محمد عمرو عميدًا لكلية الحقوق بجامعة القاهرة.
• الدكتور عطية محمود محمد الطنطاوي عميدًا لكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة.
• الدكتور محمد أحمد محمد نجاتي عثمان عميدًا لكلية العلوم الزراعية البيئية بجامعة العريش.
 

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