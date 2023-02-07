وفد "التنمية المحلية" يتفقد مشروعات صندوق الوزارة داخل قرى "حياة كريمة" بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

تفقد وفد من وزارة التنمية المحلية ، اليوم الثلاثاء، عددا من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر الممولة من خلال القروض الميسرة لصندوق التنمية المحلية داخل محافظة أسوان، فى إطار المتابعة الدورية لأنشطة وفعاليات دعم محاور التمكين الاقتصادى والاجتماعى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

رافق وفد وزارة التنمية المحلية خلال جولته بأسوان، مسئولى وحدة حياة كريمة بالمحافظة، بناء على تكليف من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وأكد المهندس ناجح مصطفى، رئيس وحدة حياة كريمة بأسوان، أن الزيارة الميدانية استمرت على مدار يومين واستهدفت تفقد 28 مشروعا إنتاجيا بقريتى بلانة والمالكى بمركز نصر النوبة، وأيضاً قريتى سلوا بحرى والعباسية بمركز كوم أمبو، وذلك بإجمالى مبلغ 585 ألف جنيها.

وأضاف رئيس وحدة حياة كريمة بأسوان، أن المشروعات تنوعت لتشمل تربية الأغنام وتسمين رؤوس الماشية، بجانب مشروعات تجارية بمجالات الأجهزة الكهربائية والسلع الإستهلاكية وإنتاج المخبوزات والملابس.

وأشار إلى أن الجولة الميدانية شملت عقد اجتماع ولقاء جماهيرى مع الأهالى بحضور أعضاء وحدة حياة كريمة ومسئولى تنمية القرية، بالإضافة إلى رئيس مركز ومدينة كوم أمبو، حيث تم التوعية بشروط القروض المالية المقدمة من صندوق التنمية المحلية مع توضيح الإجراءات اللازمة للحصول عليها وطريقة وآليات سدادها ، علاوة على تسليط الضوء على بعض الإرشادات والنصائح التى تساهم فى تحفيز وتشجيع الأهالى لتحقيق الربح والكسب المشروع والإستفادة من حوافز سرعة تسديد القرض بإنقاص قيمة الفائدة المحددة.

ومن جانبه، أشاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بجهود وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة ودورها فى دعم الجهود المبذولة لإحداث نقلة نوعية فى مجال التنمية الإقتصادية والاجتماعية بمختلف القرى والنجوع المستهدفة لمبادرة "حياة كريمة"، وذلك من خلال تقديم حزمة من التسهيلات المالية والقروض الميسرة لتوفير الدعم اللازم لتمكين الشباب والمرأة للتوسع فى إقامة مشروعات خاصة وإنشاء مجمعات صناعية تساهم فى تحقيق الهدف الرئيسى للمبادرة الرئاسية وهو التخفيف عن كاهل الأهالى والمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.