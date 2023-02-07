بروتوكول تعاون بين وزارة التنمية المحلية والتحالف الوطنى للعمل الأهلى.. صور

كتب على عبد الرحمن

وقع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتورة نهى عبد القوى أمين سر التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون لتنسيق جهود الطرفين فى إطار تشاركى يحقق المنفعة العامة ويعزز تنفيذ الدولة لاستراتيجياتها الوطنية سعياً إلى ضمان حياة كريمة تليق بالمواطن المصرى (المستحق للدعم فى جميع المحافظات) جاء ذلك بحضور قيادات الوزارة والتحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى .

ويأتى ذلك فى ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتوجيهات د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لتعزيز التكامل بين جهود الحكومة ومؤسسات المجتمع المدنى لتحقيق التنمية المستدامة ، وتنفيذ رؤية مصر 2030 ..

وأشار اللواء هشام آمنة الى ماتبذله وزارة التنمية المحلية والمحافظات من مجهودات مستمرة لاحداث نقلة نوعية فى دعم الخدمات ، وتحسين جودة حياة المواطنين خاصة فى القرى الأكثر احتياجاً ، لافتا إلى أن المجتمع المدنى له دور محورى فى عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، ويتعاظم دوره نتيجة للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، كما يتزامن ذلك مع توجه الدولة نحو تفعيل دور المجتمع المدنى فى تحقيق التنمية المستدامة ، خاصة وأن المجتمع المصرى يزخر بامكانيات بشرية هائلة تحتاج فقط لاستثمارها وتنظيمها ، لتتمكن من الاسهام بفاعلية وكفاءة فى تحقيق الخطط التنموية المنشودة .

وأوضح وزير التنمية المحلية انه بناء على البروتوكول ، سيتم وضع استراتيجية مشتركة بين الوزارة وأعضاء التحالف ، ترتكز على تمكين كافة المستهدفين من خلال الخطط والبرامج والمشروعات القومية لتمكين المواطن المصرى وتحسين جودة حياة المواطنين ، كما سيتم دمج التحالف الوطنى ومشاركته فـي كـافـة مـشـروعات ومبادرات وفعاليـات الـوزارة وتـوفير كافة البيانات اللازمـة لـه وصـولا إلـي تحقيـق جـودة الحيـاة للمـواطن المصري ، بالتنسيق مـع المحافظات المعنيـة لتنفيـذ مختلـف الأنشطة الخاصـة بالتعاون المشترك وتسهيل مهـام فـرق العمـل .

وأكدت د. نهى عبد القوى أمين سر التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموى أن التحالف سيوفر كافـة أوجـة الـدعم للفئـات والمناطق الأولـى بالرعاية على أرض المحافظات المصرية بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية مـن خـلال تنظيم المناسبات الخدمية والتنموية المتعلقة بالعمـل الخيـري والتنموي ، کما سيساهم التحالف بعـدد مـن المتطوعين المدربين للمشاركة فـي الفاعليات التى تنظمها الوزارة بالمحافظات ، اضافة الى تنفيذ مبادرات التحالف المختلفة والأنشطة الخاصة به بكافة المحافظات .

وأوضحت أمين سر التحالف ، أنه سيتم تنفيذ أنشطة مشتركة مع الوزارة والمحافظات لتطبيق الإجراءات والتدابير اللازمة للتكيـف مـع آثـار التغيرات المناخيـة مـن خـلال قيـام الوزارة بتقييم وتقـديم المشـورة للمشروعات التي يقوم بها التحالف لمعالجة الآثار الناجمة عن تلك التغيرات ، والمشاركة بالمشروعات والفاعليـات المختلفة التي تقـوم بهـا المؤسسات والمنظمات الدوليـة لخدمة المواطنين ، اضافة الى مشاركة عـدد مـن الجمعيـات والمؤسسات الأهليـة أعضاء التحالف والمتطوعين البارزين فـي لجـان متابعة المشروع القـومي لتطوير قرى الريف المصرى، ووضـع نظـم الإدارة المتكاملة لتحسين جودة حياه المواطن المصرى .

ونوه اللواء آمنة إلى انه سيتم تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة بين الوزارة والتحالف للاشراف العام على الأنشطة المشتركة ، على أن تقوم اللجنة بوضع خطط العمل اللازمة لتنفيذ البروتوكول ، وتقديم رؤية شاملة للتعاون ، وتفعيل كافة المبادرات في أي مجال للتعاون بين الأطراف ، ومتابعة إجراءات التنفيذ والعرض بالمقترحات والتوصيات في هذا الشأن ، وعرض تقرير متابعة ربع سنوي في هذا الشأن خلال مدة سريان البروتوكول ، الذى يستمر لمدة عام قابل للتجديد .

جدير بالذكر ، أن نشاط التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي قد انطلق فى شهر مارس 2022 ، بعد اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2022 عاماً للمجتمع المدنى ، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، حيث يضم 25ألف جمعية قاعدية ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي فى المحافظات ، منهم الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحاد نوعيًا و27 اتحاد إقليميًا، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية ، وصحية ، وتوعوية ، وتعليمية، وعمرانية ، وغيرها.

ويعد التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي ركنا مهما في عملية التنمية الشاملة بالدولة ، وداعما لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية بتكامل عمله مع جهود الحكومة والقطاع الخاص ، بحيث تعمل القطاعات الثلاثة من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لصالح المواطنين على امتداد محافظات مصر ، حيث تمتلك مؤسسات المجتمع المدني كوادر إدارية وميدانية مدربة ومؤهلة تستطيع تقديم الخدمات بسرعة وكفاءة عالية ، بالاضافة إلى القدرة على الوصول إلى الأسر والفئات المستهدفة وتقديم الخدمات المجتمعية لها في مختلف المحاور .

ويضم التحالف في عضويته كل من (الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري ومؤسسة الجود الخيرية وجمعية الاورمان وبنك الطعام المصري ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدي يعقوب والمعهد القومي للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الانجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعي مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد و مستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربي لتنمية المجتمع و جمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة ومؤسسة أبو العينين.