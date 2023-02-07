واشنطن بوست: 62% من الأمريكيين يرون إنجازات بايدن "قليلة" بعد عامين رئيسًا

كتبت: نهال أبو السعود

كشف استطلاع لصحيفة واشنطن بوست ان غالبية البالغين في الولايات المتحدة بنسبة 62% يعتقدون ان الرئيس جو بايدن لم يقدم الكثير من الإنجازات او "لا شيء" منذ توليه المنصب، بينما يعتقد 36% فقط انه قدم إنجازات كثير او ليست بالقليلة.

تأتي النتائج في الوقت الذي يستعد فيه بايدن لإلقاء خطاب حالة الاتحاد لعام 2023 ، والذي سيسلط فيه الضوء على إنجازات إدارته حتى الآن ، بما في ذلك قانون البنية التحتية للحزبين ، وقانون الحد من التضخم ، وحزمة سلامة الأسلحة من الحزبين.

وقالت واشنطن بوست ان إجابات المستطلعين تتغير على أساس حزبي، حيث صنف 77 % من الديمقراطيين إنجازات بايدن انها "كبيرة او جيدة" بينما يراها 93% من الجمهورين "قليلة او لم ينجز شيء"، مشيرة الى ان الفجوة بين البيت الأبيض والامريكيين ربما تعود الى حقيقة ان العديد من القوانين التي اقرها بايدن خلال النصف الأول من ولايته يجري تنفيذها الان. بالإضافة الى التحديات التي تواجه المستهلكين اليوم - مثل التضخم المستمر وعدم اليقين الاقتصادي الأوسع - قد تعقد دفع البيت الأبيض للحصول على معدلات افضل.

كما وجد الاستطلاع أن أغلبية واضحة من الناخبين لديهم "بعض" الثقة أو لا يثقون في النائب الجمهوري كيفين مكارثي الذي انتخب في يناير رئيسًا لمجلس النواب بعد 15 عملية تصويت.

أشارت الصحيفة إلى أن أرقام بايدن والبيت الأبيض لا تختلف كثيرا عن من سبقوه، ففي عامي 2010 و2012 عند إجراء الاستطلاع نفسه، شعر 52 % من البالغين أن الرئيس السابق باراك أوباما قد أنجز "ليس كثيرًا" أو "القليل" خلال فترة ولايته الأولى، وكانت تقييمات الرئيس السابق دونالد ترامب مماثلة تقريبًا لتصنيفات بايدن.