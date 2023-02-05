استطلاع: الأمريكيون ليسوا متحمسين لانتخابات جديدة بين بايدن وترامب

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كشفت صحيفة أمريكية عن استطلاع رأي يرى أن القليل من الأمريكيين يريدون إنتخابات جديدة بين كل من الرئيس جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب.



ووفقًا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، فإن معظم الأمريكيين يقولون إنهم سيشعرون بالاستياء أو الغضب إذا فاز أي منهما في الانتخابات العامة القادمة، لكن هناك القليل ممن يريدون سباقاً رئاسياً جديداً بين الاثنين.



بايدن، الذي قال إنه يعتزم الدخول في الانتخابات الرئاسية القادمة، ليس لديه معارضة حالية لترشيح الحزب الديمقراطي.. لكن من المرجح أن يواجه ترامب عدة منافسين على الأقل في محاولته لقيادة حزبه في الانتخابات الثالثة على التوالي.



من بين الديمقراطيين والمستقلين ذوي الميول الديمقراطية، وجد الاستطلاع أن 58 في المائة يقولون إنهم يفضلون شخصًا آخر غير بايدن كمرشح لهم في عام 2024 - ما يقرب من ضعف 31 في المائة الذين يؤيدون بايدن. لم يتغير هذا إحصائيًا منذ سبتمبر الماضي.



ومن بين الجمهوريين والمستقلين ذوي الميول الجمهورية، قال 49 في المائة إنهم يفضلون ترشيح شخص آخر غير ترامب في عام 2024، مقارنة بـ 44 في المائة ممن يفضلون الرئيس السابق. هذا أيضًا لم يتغير إحصائيًا عن سبتمبر الماضي.



ويقول أكثر من 6 من كل 10 أمريكيين (62 في المائة) إنهم سيكونون "غير راضين" أو "غاضبين" إذا أعيد انتخاب بايدن في عام 2024، بينما قال 56 في المائة نفس الشيء عن احتمال عودة ترامب إلى البيت الأبيض للمرة الثانية.



بينما قال أكثر من الثلث بقليل (36 في المائة) إنهم سيكونون "متحمسين" أو "راضين ولكن غير متحمسين" إذا أعيد انتخاب بايدن بينما قال 43 في المائة نفس الشيء عن فوز ترامب المحتمل في عام 2024.



لكن المشاعر السلبية جديرة بالملاحظة أيضًا حيث قال أكثر من الثلث (36٪) إنهم سيغضبون إذا فاز ترامب بينما قال 30٪ ذلك عن فوز بايدن.

أقل من 2 من كل 10 متحمسون لترامب (17 في المائة) ، و 7 في المائة فقط متحمسون لبايدن.