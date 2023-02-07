شرطة بلجيكا تشن مداهمات بالقرب من المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبى

شنت الشرطة البلجيكية عددا من الحملات الأمنية والمداهمات، للبحث عن مسلح أو أكثر من المشتبه بهم المتحصنين في مبنى بالمنطقة التي تضم المؤسسات الأوروبية (المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي)، حسبما أعلن مكتب المدعي العام بالمدينة.



لو فيجارو