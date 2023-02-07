شرطة بلجيكا تشن مداهمات بالقرب من المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبى

شنت الشرطة البلجيكية عددا من الحملات الأمنية والمداهمات، للبحث عن مسلح أو أكثر من المشتبه بهم المتحصنين في مبنى بالمنطقة التي تضم المؤسسات الأوروبية (المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي)، حسبما أعلن مكتب المدعي العام بالمدينة.
لو فيجارو
وتطلبت عملية البحث نشر مروحية تابعة للشرطة كانت تحلق فوق الحي ولم تتوافر على الفور معلومات عن ملابسات الحادث أو دوافع المشتبه بهم.
وستستضيف المؤسسات قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي يومي الخميس والجمعة المقبلين، يمكن أن يحضر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هذا الاجتماع شخصيا، وفقًا لعدة مصادر أوروبية.
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