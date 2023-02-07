حصاد الوزارات.. التنمية المحلية: غلق موانئ العريش والبرلس والبوغاز والدخيلة

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا، فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع:
وزير الرى يشكل لجنة للمرور على كافة المناطق الحرجة فى كورنيش الإسكندرية
وزير التعليم العالى يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة
"التعليم" تعلن منحة للمعلمين بالجامعات اليابانية.. اعرف الشروط والضوابط
الصحة: إجراء مليون و567 ألف جراحة ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار
الصحة تحذر المواطنين من التواجد خارج المنزل في البرد لتجنب الأمراض
الصحة: الخط الساخن لنجدة الطفل 16000 يختص بالإبلاغ عن أى انتهاك أو استغلال إلكترونى
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