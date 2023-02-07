اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 فبراير 2023 05:38 م
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حصاد الوزارات.. التنمية المحلية: غلق موانئ العريش والبرلس والبوغاز والدخيلة

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 05:12 م
حصاد الوزارات.. التنمية المحلية: غلق موانئ العريش والبرلس والبوغاز والدخيلة وزارة التنمية المحلية -أرشيفية
كتب محمد صبحى

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