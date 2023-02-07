تعديل وزارى بحكومة الإمارات.. تعيين شما بنت سهيل المزروعي وزيرة لتنمية المجتمع

وكالات

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، اليوم الثلاثاء، تعديلا وزاريا بالدولة.

وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن التعديل الوزاري جاء بمباركة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وبعد التشاور معه.

وحسب موقع العين الإخبارى، شمل التعديل الوزاري في الحكومة الاتحادية، تعيين شما بنت سهيل المزروعي وزيرة لتنمية المجتمع في دولة الإمارات.

كما تم تعيين سالم بن خالد القاسمي وزيراً للثقافة والشباب، وهو مندوب الإمارات لدى اليونسكو وخريج برنامج القيادات.

واختيرت كل من حصة بو حميد ونورة الكعبي في موقع وزيرة دولة أيضاً في الحكومة الاتحادية.

وأعلن نائب رئيس دولة الإمارات عن تعيين مريم بنت أحمد الحمادي الأمين العام لمجلس الوزراء وزيرة دولة في حكومة الإمارات.

وقادت مريم الحمادي جهودا مميزة خلال الفترة الماضية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء في متابعة كافة التشريعات الحكومية التطويرية الجديدة، فيما ينتظر منها المزيد خلال الفترة القادمة

واختير عمر بن سلطان العلماء ليكون مديراً عاماً لمكتب رئاسة مجلس الوزراء، وذلك بالإضافة لمهامه الحالية كوزير للذكاء الاصطناعي.

وبحسب التعديل الجديد فقد تم تعيين عبدالله ناصر لوتاه رئيساً لمجلس التنافسية ومكلفاً بملف التبادل الحكومي المعرفي مع الدول الشقيقة والصديقة.