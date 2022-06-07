الوزراء الجدد في حكومة الإمارات يؤدون اليمين الدستورية

أ ش أ

أدى الوزراء الجدد في حكومة الإمارات، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية، أمام رئيس البلاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وذلك بعد أيام من الإعلان عن تعديل وزاري في حقيبة التعليم.

وأدى اليمين الدستورية كل من الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزيرا للتربية والتعليم، وسارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، وسارة بنت عوض مسّلم وزيرة دولة للتعليم المبكر، بحسب وكالة أنباء الامارات "وام".

وتمنى الشيخ محمد بن زايد للوزراء "التوفيق والنجاح بمهامهم في تطوير قطاع التعليم الحيوي وتحديثه بما يواكب مسيرة تقدم الدولة على مختلف المستويات، ويتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية واحتياجات المستقبل لبناء جيل واع ومتمكن من مهارات العصر ومعتز بهويته الوطنية".

وقال إن "الاهتمام بجودة التعليم ونوعية مخرجاته ينطلق من إيماننا بأنه الطريق إلى المستقبل وهو الرافد الأساسي للتنمية الذي يمدها بالكفاءات الوطنية المؤهلة لخدمة الوطن".

وأكد الشيخ محمد بن راشد ضرورة تطوير أدوات العمل بما يتناسب مع متطلبات كل مرحلة، وتسخير الجهود الحكومية كافة لدعم الملفات الحيوية، وقال "نحرص على تطوير أدوات العمل الحكومي لتلبية متطلبات كل مرحلة ونسخر كافة الجهود لدعم الملفات الحيوية.

وكانت دولة الإمارات أعلنت في 22 مايو الماضي عن تغيير هيكلي لمنظومة التعليم في البلاد تضمن إنشاء عدد من المؤسسات الداعمة لتطوير القطاع في البلاد.