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الصحة: أجرينا 69 ألف عملية قلب مفتوح ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 12:29 ص
الصحة: أجرينا 69 ألف عملية قلب مفتوح ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار حسام عبد الغفار
كتب محمد شعلان

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أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار تعني بوضوح تقليل المدة التي ينتظر فيها المريض بعد الانتهاء من كافة الفحوصات والكشوفات إلى فترة زمنية لا تزيد بحال من الأحوال من أسبوعين إلى ثلاثة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" مع الاعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، أنه فعليا المبادرة قضت على الانتظار والهدف من المبادرة القضاء على الانتظار الطويل، مفيدا بأنه تم اجراء عمليات غاية في الدقة وذات مهارة خاصة في الأورام وجراحات العظام.

وأشار، إلى أن عدد عمليات القلب المفتوح التي أجريت في المبادرة ما يقرب من 69 ألف عملية قلب مفتوح استفاد منها المصريين بلا أي تكلفة وتحملتها الدولة، وإجراء 5.3 ألف عملية قسطرة قلبية وأكثر من 6 آلاف طفل تم عملية زراعة القوقعة لهم وألف مواطن تم زراعة كبد له.

 


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