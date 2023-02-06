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متحدث الصحة: إجراء 102 عملية أورام بمبادرة قوائم الانتظار

الإثنين، 06 فبراير 2023 08:05 م
متحدث الصحة: إجراء 102 عملية أورام بمبادرة قوائم الانتظار الدكتور حسام عبد الغفار
كتب محمد شرقاوى

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قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مبادرة قوائم الانتظار أجرت 1.5 مليون عملية متنوعة منذ بدء المبادرة عام 2017، مؤكدا أنه كان متوسط مدة الانتظار فى تغير المفصل عامين والقسطرة 6 شهور، والقلب المفتوح 11 شهرا، وزراعة القوقعة كانت مدة 3 سنين. 
 
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل عبر برنامجها الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة : " لكن التدخلات فى جراحة الأورام والرمد والقسطرة وقوقعة الأذن وزراعة الكلى والكبد في المبادرة تدخل مباشرة للعمليات فى مدة لا تزيد عن أسبوعين بعد الفحوصات الطبية.
 
وتابع: " تم إجراء عمليات في الأورام 102 ألف عملية، وفى العظام 84 ألف عملية، والرمد 60 ألف عمليه، والقلب المفتوح 68 ألف عملية". 
 
وأوضح أن مستشفيات القطاع الأهلى تشارك فى مبادرة الرئيس السيسى لإنهاء قوائم الانتظار وفقا للشروط والمعايير المحددة.. وأن أكثر من 11 تخصصا فى الجراحات ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار.. وبدأنا بجراحات الأورام والعظام والرمد والقلب المفتوح وتنوعنا بإدخال عمليات القسطرة الطرفية والمخية وغيرها ضمن المبادرة ".
 
وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، الانتهاء من إجراء 1.5 مليون عملية جراحية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة فى التدخلات الجراحية الحرجة التى تشملها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها فى شهر يوليو عام 2018.
 
وأوضح المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، أن الوزارة تابعت أكثر من 53 ألف حالة بعد إجراء العمليات، للتأكد من جودة الخدمة المقدمة للمرضى، وذلك خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2022، بالإضافة إلى استقبال 47 ألف طلب خدمة، خلال نفس الفترة، عبر الخط الساخن المخصص للمبادرة.
 
 

متحدث الصحة

حسام عبد الغفار

قوائم الانتظار

لبنى عسل



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