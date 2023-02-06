الصحة:الدولة أنفقت 17مليار جنيه فى مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار

كتب الأمير نصرى

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الدولة انفقت 17 مليار جنيه على مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار حتى الآن، لافتا إلى أن موازنة الصحة زادت خلال السنوات الماضية أكثر من 300 %.

وأضاف حسام عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامى سويف الحسينى على القناة الأولى المصرية، أن ما تم إنفاقه على منظومة الصحة هو 60 مليار جنيه، كما تم إنشاء أكثر من 60% من حجم المستشفيات بوزارة الصحة وإنفاق 30 مليار جنيه على منظومة الصحة للمستشفيات الجامعية للصيانة والتجديد.

وأشار حسام عبد الغفار إلى أن إجمالى العمليات التى تم إجراءها بلغ مليون و576 ألف و700 وهى تدخل بداية من شهر يوليو عام 2013 حتى الآن، كما استفاد 84 ألف و 64 مواطن من عمليات جراحة العظام، و67 ألف مواطن أجروا عمليات قلب مفتوح، و500 ألف مواطن أجروا لهم عمليات القسطرة القلبية.

وتابع حسام عبد الغفار، أنه تم زراعة القوقعة لـ 6 آلاف طفل، وزراعة قلب لـ 1000 مواطن، و6 آلاف قسطرة مخية، وذلك من خلال مبادرة القضاء على قوائم الانتظار دون أن يتحمل المواطن أى تكاليف مالية، لافتا إلى أن هذه الأرقام لها دلالة مباشرة، بالإضافة إلى مليون ونص مواطن استفادوا من تدخلات جراحية بدون تحمل أى نفقة، كما انخفض معدل قوائم الإنتظار من عام ونص وعامين لـ 3 أو 4 أسابيع.

وأكد حسام عبد الغفار أن الرئيس السيسى فى أقل من شهرين صدق على مبادرتين لتطوير مراكز الرعاية الصحية، وزيادة عدد ساعات العمل ووجود عيادات تخصصية، ومبادرة الصحة النفسية وتقديم الدعم النفسى، ومن قبلها مبادرة أورام الكبد والرئة، موضحا أنه لم تتوقف اهتمامات الرئيس ودعمه للصحة العامة، والهدف هو تحسين حياة المواطن المصرى فى ظل النهج الذى انتهجه الرئيس وهو حياة كريمة للمواطنين.