اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 فبراير 2023 12:49 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

احتجزوه لمساومة والده.. تحرير شخص مختطف بالقاهرة وضبط الجناة

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 11:22 ص
احتجزوه لمساومة والده.. تحرير شخص مختطف بالقاهرة وضبط الجناة قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات  مقيمة بدائرة القسم بتلقيها اتصالاً هاتفياً من نجلها الذي يعمل سائقًا وأخبرها بتعرضه لواقعة احتجاز من بعض الأشخاص "لا يعلم بياناتهم" حال استقلاله السيارة خاصته، وعقب ذلك ورد اتصال هاتفى آخر طلب خلاله المتصل مبلغ 3 مليون جنيه كفدية نظير إطلاق سراح نجلها.
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص وشقيقه، مقيمان بمحافظة أسيوط، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط  تم استهدافهما، وأمكن ضبطهما وبمواجهتهـمــا اعترفا بإرتكابهما الواقعة بقصد مساومة (والد المجنى عليه) لوجود خلافات مالية بينهم على مبلغ مالى فى مجال الاتجار بالمواشى.
 
وتم التوصل لمحل تواجد المجنى عليه بأحد المزارع ، وكذا السيارة الخاصة به ، وتم بإرشادهما ضبط (مبلغ مالى - 2 هاتف محمول) خاصين بالمجنى عليه، وبسؤال المجنى عليه أيد ما سبق، واتهم المشكو فى حقهما بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.  
 

بلطجة

خارجين عن القانون

بلطجية

اخبار الحوادث

حملات امنية

اخبار مصرية

اخبار عاجله



الموضوعات المتعلقة

النيابة العامة تهيب باللجوء للمؤسسات للإبلاغ عن جرائم الخطف والاعتداء وتؤكد تصديها لها بحزم

الإثنين، 06 يونيو 2022 07:24 م

متى تصل عقوبة جريمة الخطف للإعدام؟.. القانون يجيب

السبت، 30 أبريل 2022 07:00 ص

بعد تكرار جرائم الخطف.. تعرف على العقوبات الرادعة للمتهمين

الخميس، 23 سبتمبر 2021 04:30 ص

عن جرائم الخطف وإثباتها.. علاقة عقوبة المتهم بسن المجنى عليه.. العقوبة 7 سنوات لخطف طفل حديث الولادة.. و10 سنوات للخاطف بغير إكراه.. و20 سنة حال طلب فدية.. والإعدام حال "هتك عرض" المخطوف

الأربعاء، 01 سبتمبر 2021 04:24 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة