احتجزوه لمساومة والده.. تحرير شخص مختطف بالقاهرة وضبط الجناة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات مقيمة بدائرة القسم بتلقيها اتصالاً هاتفياً من نجلها الذي يعمل سائقًا وأخبرها بتعرضه ل واقعة احتجاز من بعض الأشخاص "لا يعلم بياناتهم" حال استقلاله السيارة خاصته، وعقب ذلك ورد اتصال هاتفى آخر طلب خلاله المتصل مبلغ 3 مليون جنيه كفدية نظير إطلاق سراح نجلها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص وشقيقه، مقيمان بمحافظة أسيوط، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط تم استهدافهما، وأمكن ضبطهما وبمواجهتهـمــا اعترفا بإرتكابهما الواقعة بقصد مساومة (والد المجنى عليه) لوجود خلافات مالية بينهم على مبلغ مالى فى مجال الاتجار بالمواشى.

وتم التوصل لمحل تواجد المجنى عليه بأحد المزارع ، وكذا السيارة الخاصة به ، وتم بإرشادهما ضبط (مبلغ مالى - 2 هاتف محمول) خاصين بالمجنى عليه، وبسؤال المجنى عليه أيد ما سبق، واتهم المشكو فى حقهما بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.