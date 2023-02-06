ننشر مواقيت الصلاة الإثنين 6/2/2023 بمحافظات الجمهورية

كتب محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:14 ص

موعد صلاة الظهر 12:09 ص

موعد صلاة العصر 13: 3

موعد صلاة المغرب 5:36 م

موعد صلاة العشاء 6:54

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:20 ص

موعد صلاة الظهر 12:14

موعد صلاة العصر 3:16

موعد صلاة المغرب 5:38 م

موعد صلاة العشاء 6:58 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:10

موعد صلاة الظهر 12:05 م

موعد صلاة العصر 3:08 م

موعد صلاة المغرب 5:31 م

موعد صلاة العشاء 6:50 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:01

وقت صلاة الظهر 11:57

موعد صلاة العصر 3:04 م

وقت صلاة المغرب 5:27 م

وقت صلاة العشاء 6:44 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:05 ص

موعد صلاة الظهر 12:03 ص

موعد صلاة العصر 13: 3

موعد صلاة المغرب 5:38 م

موعد صلاة العشاء 6:52