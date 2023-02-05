ننشر مواقيت الصلاة الأحد 5/2/2023 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
وقت صلاة الفجر 5:15 ص
موعد صلاة الظهر 12:09 ص
موعد صلاة العصر 12: 3
موعد صلاة المغرب 5:35 م
موعد صلاة العشاء 6:52
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:20 ص
موعد صلاة الظهر 12:14
موعد صلاة العصر 3:15
موعد صلاة المغرب 5:37 م
موعد صلاة العشاء 6:57 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:11
موعد صلاة الظهر 12:05 م
موعد صلاة العصر 3:07 م
موعد صلاة المغرب 5:30 م
موعد صلاة العشاء 6:49 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 5:01
وقت صلاة الظهر 11:57
موعد صلاة العصر 3:03 م
وقت صلاة المغرب 5:26 م
وقت صلاة العشاء 6:43 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:05 ص
موعد صلاة الظهر 12:03 ص
موعد صلاة العصر 12: 3
موعد صلاة المغرب 5:37 م
موعد صلاة العشاء 6:51
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