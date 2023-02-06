نائب محافظ المنيا يتفقد عمارات الإيواء فى حى جنوب.. صور

المنيا-حسن عبد الغفار

في إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، أجرى الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، جولة تفقدية لعمارات الإيواء بمنطقة السلخانة جنوب مدينة المنيا، حيث التقى مع قاطنى العمارات السكنية المقرر إزالتها، بقرار من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالوحدة المحلية لمدينة المنيا، حيث إنها تمثل خطورة على الأهالي، وسيتم إعادة إنشاء مساكن آمنة كبديل لها، ضمن خطة المحافظة الشاملة لتطوير منطقة عمارات الإيواء بهدف توفير مساكن آمنة للمواطنين، وتنفيذ تنمية حضارية شاملة في منطقة عمارات الإيواء، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير سكن آمن للأسر الأولى بالرعاية في قرى ومدن مصر، وإنشاء مناطق حضارية مطورة كبديل للمساكن غير الآمنة.

ورافق نائب المحافظ خلال الجولة، اللواء هاني بدوي، رئيس مدينة المنيا، والمهندس نيازي مصطفى مدير وحدة التطوير الحضري بالمحافظة.

وأكد نائب المحافظ، لقاطني العمارات السكنية المقرر إزالتها، أن المحافظة ملتزمة تجاههم بتوفير المسكن الصحي والأمن اللائق بهم، وعلى كافة القرارات التي تم الاتفاق عليها خلال عدد من اللقاءات مع ساكني تلك العمارات بديوان عام المحافظة، حيث حث نائب المحافظ المواطنين على الإسراع في إخلاء العمارات، للبدء في أعمال التطوير، كما طالبهم بعدم الاستماع لأي أصوات تحاول إحداث بلبلة لإضعاف ثقة المواطن في جهود الدولة ، مؤكداً على أن "تطوير المناطق غير الآمنة وغير المخططة" أصبح واقعاً ملموساً على أرض الواقع، عقب اتخاذ الدولة خطوات جادة للقضاء على المناطق الخطرة وإعادة تطويرها وبناء ملايين الوحدات السكنية لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

واستمع نائب المحافظ للمواطنين ومتطلباتهم، مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع مؤسسة حياة كريمة لمتابعة الحالات المرضية والتي تحتاج إلى تدخلات جراحية عاجلة من سكان العمارات، بالإضافة إلى فحص موقف المستحقين لمعاشات تكافل وكرامة وكذلك الدعم التمويني بالتنسيق مع مديريتي التضامن الاجتماعي والتموين، كما سيجري التنسيق مع جهاز المنطقة الصناعية للعمل على توفير فرص عمل بالمصانع والمشروعات القائمة بالمنطقة الصناعية لمن يرغب من الأهالي.

من جانبهم عبر المواطنون عن سعادتهم بزيارة نائب المحافظ، مؤكدين ترحيبهم بالمقترحات التي تم عرضها والتي جاءت ملبية لكافة احتياجاتهم، مثمنين حرص المحافظة على توفير السكن الكريم وتحقيق حياة كريمة لقاطني تلك المنطقة، مؤكدين أنهم سيبدأون على الفور في أعمال إخلاء العمارات.