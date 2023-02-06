الوحدات المحلية بالمنيا تواصل جهودها فى تنفيذ المشروعات بكافة القطاعات الخدمية

المنيا-حسن عبد الغفار

تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، تواصل الوحدات المحلية جهودها في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، الذي يستهدف 192 قرية و757 تابعا بنطاق 5 مراكز مستهدفة، بالإضافة لإدراج مركزي سمالوط وبني مزار، بإجمالي 102 قرية من أعمال المبادرة، وذلك بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية وتوصيل كافة الخدمات والمرافق والخدمات لكافة فئات المواطنين.

وفي مركز ومدينة دير مواس، تفقد عامر طه رئيس المركز، أعمال تنفيذ مد شبكات الصرف الصحي بقرية ابو خلقة التابعة لمجلس قروي نزلة البدرمان، ومشروع إنشاء الوحدة الصحية رقم 1 بقرية دلجا مؤكداً على تكثيف الجهود وتسخير كافة الإمكانيات وإزالة المعوقات أثناء تنفيذ الأعمال مع الالتزام بالمعايير الفنية والجودة المتبعة ضماناً للانتهاء وتسليم المشروعات وفقاً للجدول الزمني المحدد لدخولها الخدمة والتيسير على المواطنين من أبناء القرية والقرى التابعة لها.

وفى مركز ملوي، أوضح اللواء احمد السايس رئيس المركز ، أنه جار إنشاء وحدة المطافئ ووحدة الإسعاف والوحدة الصحية بقرية الشيخ عبادة التابعة لمجلس قروي الروضة حيث بلغت نسبة التنفيذ 80٪ ، كما يجرى العمل على تركيب الوصلات المنزلية للصرف الصحي ومد خطوط الغاز الطبيعي بقرية ابشادات، وكذلك إنشاء مجمع المواقف والسوق الحضري ومشروع دعم مواسير مياه الشرب بنطاق الوحدة القروية دروة.

وفى مركز ابوقرقاص، تابع تاج أبو سداح رئيس المركز، أعمال إنشاء مجمع خدمات للمواطنين والدي يضم مكاتب (سجل مدني– شهر عقاري– بريد – تموين) و وحدة محلية ووحدة تضامن إجتماعي ومجمع زراعى، وفى مجلس قروى بنى حسن الشروق جارى تنفيذ محطة معالجة وبعض المدارس ومركز للشباب و محطة مياة و وحدة صحية، مؤكداً على الالتزام بكافة المواصفات والاشتراطات الفنية خلال تنفيذ المشروعات مع اكتشاف المشكلات التي تظهر والعمل على حلها حتى يتم الانتهاء من المشاريع في كافة القطاعات وفقا للمعايير القياسية وبكفاءة وجودة عالية، وبما يحقق رضا المواطن.