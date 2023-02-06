مصرع شاب غرقا بمياه ترعة المحمودية فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقى شاب مصرعه غرقا، اليوم الإثنين، فى مياه ترعة المحمودية بمحافظة البحيرة فى ظروف غامضة.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين استقبال مستشفى المحمودية المركزى "ناصف.ج." 20 عاما مقيم بمركز المحمودية، جثة هامدة، إثر إصابته باسفكسيا الغرق وانتشاله من ترعة المحمودية.

تم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المحمودية تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب الواقعة.

وكانت محافظة البحيرة قد شهدت مؤخرا مصرع شاب غرقًا إثر انزلاق قدمه بإحدى الترع مركز النوبارية بالبحيرة فى ظروف غامضة.

وبالفحص تبين غرق "أحمد .ع .ف. "25 سنة داخل ترعة مشروع ناصر بالنوبارية.

وتم انتشال الجثة من مياه الترعة ونقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى النوبارية المركزى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.