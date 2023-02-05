اليوم السابع
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إصابة شخصين إثر وقوع حادث تصادم توك توك بالبحيرة

الأحد، 05 فبراير 2023 07:07 م
إصابة شخصين إثر وقوع حادث تصادم توك توك بالبحيرة اسعاف - أرشيفية
البحيرة- ناصر جودة

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أصيب شخصان فى حادث تصادم توك توك وموتوسيكل بمركز إيتاى البارود بالبحيرة، وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة. 
 
وبالفحص تبين إصابة "حامد ا.م" 30 سنة اشتباه ما بعد الارتجاج اشتباه وكسر بالحوض وحسين عبد اللطيف توفيق 60 سنه - كوم حماده مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم اشتباه نزيف بالمخ. وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.
 
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.
 
وكان لقى طفل مصرعه، إثر سقوطه من أعلى منزله بمركز حوش عيسى فى ظروف غامضة، وكانت مديرية أمن البحيرة تلقت إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين مصرع "عطية.س.ع" 9 سنوات إثر سقوطه من أعلى منزله بمركز حوش عيسى. 
 
نقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى حوش عيسى تحت تصرف النيابة العامة، حيث تحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب الواقعة.

 

 


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