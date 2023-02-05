إصابة شخصين إثر وقوع حادث تصادم توك توك بالبحيرة

نقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى حوش عيسى تحت تصرف النيابة العامة، حيث تحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب الواقعة.