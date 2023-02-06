مد معارض "أهلا رمضان" بمنتجات اللحوم والسلع الغذائية

كتب ـ مدحت وهبة

مدت وزارة التموين والتجارة الداخلية معارض أهلا رمضان بكميات كبيرة من منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة والسلع الغذائية لطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة، كذلك توفير منتجات الخضراوات والفاكهة بالمنافذ وفروع المعرض المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية.

وتشهد معارض " أهلا رمضان "، إقبالا كبيرا على اللحوم الطازجة والمجمدة، حيث يتم طرح اللحوم الطازجة السودانى بسعر الكيلو 135 جنيها واللحوم البلدى الطازجة تتراوح أسعارها ما بين 150 و160 جنيها للكيلو، وسعر كيلو اللحوم الضأن الطازج بـ165 جنيها، وطرح الأرز معبأ عريض الحبة بسعر 14.5 جنيه للكيلو والدقيق الفاخر عبوة ورقى بسعر 17 جنيها للكيلو والمكرونة 400 جرام فاخرة بسعر 10 جنيهات وفول مدمس معبأ 500 جرام بسعر 12 جنيها، وفاصوليا معبأة 500 جرام بسعر 19 جنيها وزيت طعام خليط عبوة 800 جرام بسعر من 34 إلى 35 جنيها وزيت طعام خليط عبوة 1 لتر من 47 إلى 49 جنيها و عبوة مسلى زنة 1.5 كيلو جرام بسعر 92 جنيها وطرح عرض دجاجتين وزن 1600 جرام بسعر 75 جنيها وأوراك مجمدة بسعر من 60 إلى 65 جنيها للكيلو، كما يتم طرح كرتونة البيض بسعر 80 جنيها، بجانب طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية الأخرى بأسعار مخفضة.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد وجه بتوفير كافة السلع الغذائية لمعارض "أهلا رمضان"، كما توفر الوزارة ما يقرب من 31 سلعة على بطاقات التموين، تتضمن كافة السلع الأساسية، لصرفها ضمن المقررات التموينية، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كذلك توفير كافة السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.