معارض "أهلا رمضان" تغزو الوحدات المحلية بالمنيا بتخفيضات تصل إلى 30%.. صور

تشهد معارض أهلا رمضان التى أقامتها محافظة المنيا بمختلف المدن على مستوى المحافظة، إقبالا كبيرا من المواطنين، نظرا لتوافر السلع بأسعار مخفضة، بما يتتاسب مع جميع الفئات، كما قامت المحافظة أيضا بعمل معارض للسلع بالوحدات القروية للوصول إلى القطاع الكبير للمواطنين ولتخفيف الأعباء عنهم.
ففى مركز مغاغة شمال محافظة المنيا تمت إقامة 6 معارض أهلا رمضان بالمركز والقرى التابعة له والتى تعمل على توافر السلع الغذائية الأساسية بكميات مناسبة وبأسعار مخفضة ما بين 25% إلى 30%.
وفى مركز ومدينة المنيا تشمل المعارض جميع القرى التابعة للمركز، منها إقامة معرضين بزمام المركز، وإقامة معرض بزمام كل قرية من القرى التابعة للمركز، للتسهيل على المواطنين من مختلف الفئات لشراء كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم.
وفى مركز سمالوط تمت إقامة معرض كبير أهلا رمضان يعمل على توفير السلع، بالإصافة إلى إقامة عدد من المعارض داخل الوحدات القروية، وكذلك فى مركز بنى مزار وملوى وديرمواس، حيث تمت إقامة معارض أهلا رمضان لتوفير السلع بأسعار مخفضة.
ومن ناحيته قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا إن عدد معارض أهلا رمضان بمحافظة المنيا 9 معارض موزعة على الوحدات المحلية، فى العدوة، ومغاغة، سمالوط، أبو قرقاص، ملوى، ديرمواس، وذلك بتخفيضات من 20% إلى 30%.
وأوضح أنه تخفيفا على المواطنين ولضمان وصول السلع إلى المواطنين، سوف يتم فتح معارض فى 61 مجلس قروى على مستوى المخافظة، من خلال استغلال حجرة أو حجرتين داخل تلك الوحدات، حتى تصل السلع إلى كل المواطنين وتخفيفا على كاهل المواطن الذى لا يستطيع الوصول إلى المعارض الرئيسية بالمدن.
وقال الدكتور محمود أبو زيد، نائب محافظ المنيا، إن تلك المعارض تأتى ضمن جهود المحافظة لمتابعة الأسواق وتوفير السلع الغذائية بالأسعار المناسبة ولضمان عدم تعطيش الأسواق والتخفيف عن كاهل المواطنين وخلق أسعار تنافسية بين التجار والوصول إلى جميع أهالينا فى قرى المحافظة.
وأشار نائب المحافظ إلى أن البيع داخل معارض أهلا رمضان بأسعار مناسبة وبتخفيضات من 20 إلى 30% لجميع السلع الغذائية.
معارض أهلا رمضان تغزو الوحدات المحلية (1)
معارض أهلا رمضان تغزو الوحدات المحلية (2)
معارض أهلا رمضان تغزو الوحدات المحلية (3)
معارض أهلا رمضان تغزو الوحدات المحلية (4)
معارض أهلا رمضان تغزو الوحدات المحلية (5)
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