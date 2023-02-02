معارض "أهلا رمضان" تغزو الوحدات المحلية بالمنيا بتخفيضات تصل إلى 30%.. صور

ففى مركز مغاغة شمال محافظة المنيا تمت إقامة 6 معارض أهلا رمضان بالمركز والقرى التابعة له والتى تعمل على توافر السلع الغذائية الأساسية بكميات مناسبة وبأسعار مخفضة ما بين 25% إلى 30%.

وفى مركز ومدينة المنيا تشمل المعارض جميع القرى التابعة للمركز، منها إقامة معرضين بزمام المركز، وإقامة معرض بزمام كل قرية من القرى التابعة للمركز، للتسهيل على المواطنين من مختلف الفئات لشراء كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم.

وفى مركز سمالوط تمت إقامة معرض كبير أهلا رمضان يعمل على توفير السلع، بالإصافة إلى إقامة عدد من المعارض داخل الوحدات القروية، وكذلك فى مركز بنى مزار وملوى وديرمواس، حيث تمت إقامة معارض أهلا رمضان لتوفير السلع بأسعار مخفضة.