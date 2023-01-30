وزير التموين: فتح 200 معرض أهلا رمضان بالمحافظات حتى الآن

أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، أن المحافظات تواصل يومياً فتح أعداد من ‏معارض "أهلا رمضان"، وأن عدد ‏المعارض التى تم افتتاحها تخطى الـ200 معرض بكل ‏المحافظات، لافتا إلى وجود عدد كبير من الشوادر بالقرى ‏والنجوع، إضافة إلى الشوادر المقامة أمام الوحدات المحلية، ‏والتى تم إنشاؤها بالتعاون مع المحافظين.‏

ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتوفير كافة السلع الغذائية لمعارض "أهلا رمضان" كما توفر الوزارة ما يقرب من 31 سلعة على بطاقات التموين، تتضمن كافة السلع الأساسية، لصرفها ضمن المقررات التموينية، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كذلك توفير كافة السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.

وقال أحمد كمال، المتحدث الرسمى للوزارة معاون الوزير، إن التخفيضات ‏بتلك المعارض تتراوح ما بين الـ25% والـ 30%، وأن جميع السلع متوفرة بمعارض "أهلا رمضان"، كما أن التخفيضات الموجودة بالمجمعات ‏الاستهلاكية بكل السلع وركن "أهلا رمضان" بالسلاسل ‏التجارية هى نفس نسب التخفيضات بالمعارض، كما ستقوم الوزارة فى الأول من شهر فبراير صرف ‏السلع التموينية لـ 64 مليون المستفيدين من الدعم، ‏إضافة إلى استكمال صرف الدعم الاستثنائى للمستحقين ممن تنطبق ‏عليهم شروط المنحة طبقاً للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.‏

على جانب آخر انتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية من صرف السلع المدعمة ضمن مقررات شهر يناير الجارى للبقالين لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية حتى نهاية الشهر، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة.

وتطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، وطرحها بأسعار مخفضة، كما توفر الوزارة ما يقرب من 31 سلعة وصنف من السلع على بطاقة التموين ضمن المقررات التموينية عن شهر يناير الجاري.