مباحثات بين موسكو ومينسك لمواجهة العقوبات المفروضة على روسيا

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أعلنت الرئاسة البيلاروسية، الأحد، إن الرئيسين البيلاروسي والروسي، ألكسندر لوكاشينكو وفلاديمير بوتين، اتفقا على تحديد موعد للقائهما قريبا، وذلك بعد اتصال هاتفي بينهما.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن البيان أن الرئيسين اتفقا على تحديد موعد لاجتماعهم قريبا، هدفه الأساسي مراقبة تنفيذ الحكومتين للتعليمات التي أصدرها الرئيسان سابقا، في مجال استبدال الواردات بشكل عام، ومجالات التعاون في مكافحة العقوبات المفروضة على روسيا.

كما ناقش الرئيسان الاستعدادات لعقد جلسة مجلس الدولة الأعلى لدولة اتحاد روسيا وبيلاروسيا المقرر عقدها في أبريل ومايو، وبالإضافة إلى ذلك، تبادل لوكاشينكو وبوتين وجهات النظر حول الخطوات الأخرى المحتملة داخل دولة الاتحاد لضمان أمن بلديهما.

وبحسب بيان صادر اليوم فإن الرئيسين ناقشا الأجندة المشتركة للتعاون في مجالات الاقتصاد والسياسة، فضلا عن القضايا الأمنية، وعلى وجه الخصوص، تحدثوا عن مزيد من الإجراءات داخل دول الاتحاد لضمان أمن بيلاروسيا وروسيا.