فوائد الكيوى لصحتك.. منها تعزيز المناعة وصحة القلب

فاطمة خليل

الكيوي من الفواكه الصحية الغنية ب فيتامين C والألياف الغذائية ويوفر مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية يمكن أن تدعم هذه الفاكهة صحة القلب والجهاز الهضمي والمناعة وغني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، نكهته اللاذعة، والملمس اللذيذ، وعدد السعرات الحرارية المنخفضة تجعله خيارًا لذيذًا وصحيًا لتناول الوجبات الخفيفة أو الأطباق الجانبية، في هذا التقرير نتعرف على فوائد الكيوي الصحية، بحسب موقع "webmd".



الفوائد الصحية للكيوي يمكن أن توفر الفيتامينات والألياف ومضادات الأكسدة فوائد صحية أساسية، الكيوي غني بالفيتامينات التي تحفز المناعة وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض.



يمكن أن تساعد الألياف الغذائية القابلة للذوبان الموجودة في الكيوي في تحفيز الهضم المنتظم والصحي يمكن أن يوفر الكيوي فوائد صحية أخرى مثل:



تعزيز المناعة

يحتوي الكيوي على كميات وفيرة من فيتامين سي الذي يحفز استجابة الجسم المناعية ، تحتوي ثمرة الكيوي على ما يقرب من 230٪ من المدخول اليومي الموصى به من فيتامين سي. هذه الفاكهة توفر دفعة من العناصر الغذائية المعززة للمناعة في كل قضمة.



الكيوي غني أيضًا بمضادات الأكسدة تساعد مضادات الأكسدة في القضاء على الجذور الحرة داخل الجسم وتقليل الإجهاد التأكسدي، قد يحمي هذا الجسم من الالتهابات والأمراض.

صحة القلب تمتلك فاكهة الكيوي خصائص تخفض ضغط الدم من خلال المساعدة في الحفاظ على ضغط دم صحي وتعزيز فيتامين سي، يمكن لفاكهة الكيوي أن تقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب.

علاوة على ذلك، يحتوي الكيوي أيضًا على مستوى عالٍ من الألياف الغذائية. يمكن أن تقلل الألياف عوامل الخطر لأمراض القلب عن طريق خفض الكوليسترول الضار أو الكوليسترول الضار. يمكن أن يؤدي فائض الكوليسترول إلى تصلب الشرايين، وهو تصلب الشرايين داخل القلب.

صحة الجهاز الهضمي تحتوي فاكهة الكيوي على كميات كبيرة من الألياف الغذائية، سواء في الجلد أو اللحم القاسي يمكن أن تساعد الألياف في تقليل الإمساك ومجموعة متنوعة من مشاكل الجهاز الهضمي الأخرى وعدم الراحة. علاج الربو تم ربط وفرة فيتامين C في الكيوي بالحد من أعراض الصفير عند بعض مرضى الربو هذا ينطبق بشكل خاص على الأطفال، الذين يبدو أنهم يستفيدون أكثر من استهلاك الكيوي. صحة العين عند تناوله مع الفواكه والخضروات الغنية بالفيتامينات والمعادن الصحية، فإن المستويات العالية من الفيتامينات المضادة للأكسدة والكاروتينات الموجودة في الكيوي قد تساعد في الوقاية من أمراض العين وتعزيز صحة العين بشكل عام.



الكيوي مصدر ممتاز لما يلي: -فيتامين سي

-الألياف الغذائية

-الحديد

-الكاروتينات

-مضادات الأكسدة

العناصر الغذائية لكل حصة

تحتوي الحصة 140 جرام من الكيوي على:

السعرات الحرارية: 90

البروتين: 1 جرام

الدهون: 1 جرام

الكربوهيدرات: 21 جرام

الألياف: 5 جرام

السكر: 15 جرام