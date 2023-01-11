اليوم السابع
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الأربعاء، 11 يناير 2023 02:25 م
أكرم القصاص
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فيتامين c قد يسبب تكون الحصى في الكلى فى هذه الحالة

الأربعاء، 11 يناير 2023 10:00 ص
فيتامين c قد يسبب تكون الحصى في الكلى فى هذه الحالة فؤاد فيتامين C
كتبت فاطمة خليل

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أعلن استشارى المناعة الروسى الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، أن فيتامين C يمكن أن يسبب تكون الحصى في الكلى وفقا لموقع تاس.
 
ويشير مياسنيكوف في برنامج تلفزيوني، إلى أن الإفراط بتناول فيتامين C يمكن ان يؤدي إلى نشوء الحصى في الكلى.
ويقول: "يتناول الكثيرون جرعات كبيرة من فيتامين C في موسم البرد أو عند الإصابة بأمراض البرد". لأن القليلين فقط يعلمون أن الإفراط في تناول هذا الفيتامين يمكن أن يحفز تكون الحصى في الكلى.
ويضيف: إذا كنا نريد الحصول على فائدة كبيرة من فيتامين C فعلينا عدم شرائه من الصيدليات، بل علينا "تناوله بالملعقة"، أي الحصول عليه من تناول المواد والمنتجات الغذائية المحتوية عليه، مثل الخضراوات والفواكه، كالكيوي والفراولة والفلفل الحلو وغيرها.
 
وكان مياسنيكوف قد ذكر في برنامج سابق، أن ثمار الورد البري ومخلل الملفوف يحتويان على نسبة عالية من المواد المفيدة.

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