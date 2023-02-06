طقس شمال سيناء.. رياح متوسطة شديدة البرودة وارتفاع أمواج البحر

شمال سيناء - محمد حسين

شهدت أجواء شمال سيناء هبوب رياح ما بين خفيفة ومتوسطة وشديدة البرودة، صاحبها ارتفاع فى أمواج البحر، وتساقط الصقيع فى مناطق بقرى الشيخ زويد ورفح ليلا وفجرا، وعادت الرياح من جديد للدفع بالرمال المتحركة على مسارات الطرق.

وأدت الأجواء الشتوية لتراجع حركة التنقل فى الشوارع والسفر على الطرق السريعة، بينما تسابق المزارعين لحماية الشتلات فى الخنادق البلاستيكية بالمزارع بالمناطق الساحلية ودفن الرمال حتى لا تتطاير.

وأعلن مجلس مدينة العريش قيام فريق من إدارة الأزمات والكوارث بمدينة العريش بمتابعة أعمال تطهير غرف تصريف الأمطار بشوارع العريش حصرها بمعرفة رؤساء مناطق الخدمات وإرسالها إلى إدارة الأزمات تحسبا لسقوط أمطار.

وقال أسامة العفش رئيس مجلس مدينة العريش، إنه تم الانتهاء من الأعمال النهائية لتطهير غرف الأمطار، لافتا أن غرف تصريف الأمطار بالعريش تعمل على ثلاث محاور منها على مجرى الوادى ومنها على البحر مباشرة والاخيره على شبكة الصرف الصحى، تخفيفا على الشبكة الرئيسية للصرف الصحى، وبلغ عدد الغرف التى تم تطهيرها 245 غرفة بمناطق الخدمات ووسط المدينة.

وكانت شركة المياه والصرف الصحى بشمال سيناء أعلنت أنه فى إطار قيام الشركة بدورها فى مواجهة الأزمات والطوارئ، تم رفع حالة الاستعداد للدرجة القصوى لمواجهة موجة الطقس السيء وتفعيل خطة الأزمات والطوارئ، للسيطرة التامة على المدينة من خلال 13 معدة أنواع مختلفة مجهزة بأحدث التقنيات والأطقم الفنية.

وأن جميع المحطات بحالة جيدة وعلى أقصى درجات الاستعداد والجاهزية من مولدات الطاقة الكهربية ووحدات الرفع، وأن الشركة تعمل على المتابعة المستمرة مع غرفة عمليات المحافظة والتنسيق الكامل مع الاجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وأهابت الشركة بجميع المواطنين بتقديم الدعم من خلال الإبلاغ عن المناطق أو الشوارع عند تراكم مياه الأمطار بالاتصال على الخط الساخن 125 أو التواصل مع مسئولى الطوارئ بالشركة حتى يتم تداركها سريعا.