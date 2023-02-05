عودة انخفاض درجات الحرارة فى بريطانيا لتحت الصفر مرة أخرى

كتب إيهاب محمد

أصدرت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، تحذيرا من الطقس البارد مساء الأحد وأوائل الأسبوع المقبل من قبل، وفقا لموقع "ديلى ميل"، وكشف مكتب الأرصاد الجوية والوكالة إن موجة برد ستضرب إنجلترا بين الساعة 6 مساءً يوم الأحد و6 مساءً يوم الثلاثاء.

انخفاض درجات الحرارة

ويمكن أن تنخفض درجات الحرارة إلى 3 درجات مئوية تحت الصفر في المناطق الريفية ومن المتوقع حدوث صقيع، حيث ستتأثر جميع مناطق إنجلترا ، لكن يتوقع المتنبئون أن تكون منطقة ويست ميدلاندز والحدود الويلزية الأكثر برودة.

ستنخفض درجات الحرارة في الليل، ولكن لا يُتوقع أن تنخفض إلى ما دون متوسط ​​الأرقام الفردية في النهار خلال موجة البرد، حيث تم حث المتقاعدين والأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية أساسية على الاحتفاظ بالتدفئة عند 18 درجة مئوية على الأقل، بينما يجب أن يظل الناس دافئًا ويبحثون عن الأشخاص الأكثر ضعفًا في الظروف الباردة.

تحذير من بردوه الطقس على الصحة العامة

قال الدكتور أغوستينو سوزا ، استشاري طب الصحة العامة في UKHيمكن أن يكون للطقس البارد عواقب وخيمة على الصحة، حيث يكون كبار السن وأولئك الذين يعانون من أمراض القلب أو الرئة معرضين للخطر بشكل خاص.

وأضاف:"من المهم التحقق من العائلة والأصدقاء والأقارب الذين هم أكثر عرضة للطقس البارد إذا كانت لديك حالة طبية موجودة مسبقًا أو كان عمرك يزيد عن 65 عامًا ، فمن المهم أن تحاول تدفئة منزلك إلى 18 درجة مئوية على الأقل إذا استطعت".

قال ديفيد أوليفر ، نائب رئيس الأرصاد في مكتب الأرصاد الجوية: " من يوم الأحد وحتى أوائل الأسبوع المقبل، ستهيمن منطقة الضغط المرتفع على الطقس في المملكة المتحدة، هذا سيجلب بعض الليالي الباردة مع صقيع واسع النطاق في جميع أنحاء البلاد، ومع ذلك ، ستتعافى درجات الحرارة في النهار إلى ما يقرب من الأرقام الفردية المتوسطة، بالقرب من المعدل الطبيعي لهذا الوقت من العام".

وأضاف دان ستراود ، خبير الأرصاد الجوية في مكتب الأرصاد الجوية:"نتوقع أن تغرق جبهة باردة جنوبًا خلال يوم السبت وستساعد حقًا في إزالة الغيوم، سيسمح بدرجات الحرارة خلال الليل بالانخفاض إلى ما دون الصفر ومن المحتمل أن نشهد خطرًا متزايدًا من الصقيع بين عشية وضحاها مع انتقالنا إلى الجزء الأول من الأسبوع المقبل".