اليوم السابع
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الإثنين، 06 فبراير 2023 07:51 م
أكرم القصاص
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صب طبقة خرسانية ومصدات حماية لإصلاح شروخ وتشققات كورنيش الإسكندرية.. صور

الإثنين، 06 فبراير 2023 07:02 م
صب طبقة خرسانية ومصدات حماية لإصلاح شروخ وتشققات كورنيش الإسكندرية.. صور أعمال الاصلاح
الإسكندرية جاكلين منير

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شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم تحرك عاجل من الأجهزة التنفيذية إصلاح الهبوط الأرضى والشرخ الذى وقع بكورنيش شاطئ سيدى بشر بسبب ارتفاع الأمواج، حيث قامت أجهزة هيئة حماية الشواطئ بالإسكندرية بالتنسيق مع أجهزة محافظة الاسكندرية، وتنفيذ حماية عاجلة للمنطقة المذكورة وإصلاح الهبوط الحادث بالرصيف.

 كما تم التنسيق مع قيادات المحافظة وإدارة مرور الإسكندرية، لتسهيل تنفيذ أعمال الحماية العاجلة وحركة سيارات نقل الأحجار والخرسانة ، وتم الانتهاء من تنفيذ الحمايه العاجلة بإنزال كمية من الأحجار أعقبها صب كمية من الخرسانة العادية لسد أى فجوات يمكن أن تنفذ من خلالها مياه البحر، وجار تنفيذ أعمال حماية إضافية باستخدام كتل خرسانية زنة 5 أطنان لاستكمال أعمال الحماية بالكامل فى المنطقة المذكورة.

شهدت محافظة الإسكندرية اليوم، موجة جديدة من الطقس السيئ، حيث الرياح العاتية وارتفاع الأمواج، ما تسبب في شرخ بأرضية الكورنيش خاصة فى منطقة سيدى بشر، ما أدى إلى تهدم جزء من الكورنيش وتهدم الأرضية.

وتابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، آثار الطقس السيء بنطاق المحافظة ، ومتابعة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المدينة على مدار الأيام الماضية، كما تفقد  منطقة شاطئ إدوارد خراط بحي المنتزه أول والتي تسببت الأمواج العاتية في تشقق جزء من الرصيف، وميل السور.

وقال المحافظ أن موجة الطقس السيىء التي تتعرض لها الإسكندرية ونشاط الرياح  وأرتفاع الأمواج بشكل غير عادي، أحدث تآكل لجزء من شاطىء إدوارد خراط أدى إلي تشقق في الرصيف المتواجد على الكورنيش بطول 20 متر، مؤكدا أنه على الفور تم التنسيق الكامل مع جهاز تعمير الساحل الشمالي، وحماية الشواطىء، وإدارة المرور، والحي، وجميع الأجهزة المعنية، لافتا إلى أنه تم البدء الفورى في معالجة الرصيف والسور.

وأضاف الشريف أن هيئة جهاز تعمير الساحل الشمالي وحماية الشواطئ بالتنسيق مع المقاولون العرب والجهات المختصة بدأوا على الفور في التعامل مع النحر، حيث تم  وضع كتل خرسانية  تمهيدا لوضع بلوكات، وحماية الرصيف والشاطئ، ومعالجة الإنشقاقات، وما أتلفته الأمواج. مُضيفا أنه تم عمل شريط أصفر وعلامات إرشادية بنطاق المنطقة المتضررة  لتنبيه المواطنين باتخاذ الحذر وعدم السير في تلك المنطقة المحددة حفاظا على سلامتهم.

ويعد شاطئ "سيدى بشر" هو أكثر شواطئ الإسكندرية تأثرا بالنوات ، حيث شهد الشاطئ آثارا مدمرة لحقت به، بفعل نوة "باقى المكنسة" فى بداية هذا الشتاء والتى تتميز بالتيارات البحرية الشديدة وارتفاع الأمواج، ما أدى إلى نحر وتآكل الشاطئ،و تهدم سلم البرجولة المتواجدة على الشاطئ، كما تهدم تماما السلم المؤدى إلى الشاطئ، بعد النحر والتآكل التى تعرضت لها الرمال أسفل السلم المؤدى إلى الشاطئ مباشرة.

 
اصلاح تداعيات الموجة السيئة
اصلاح تداعيات الموجة السيئة

اعمال الاصلاح
اعمال الاصلاح

الامواج اليوم
الامواج اليوم

بالصور الامواج تسبب فى شرخ بكورنيش الاسكندرية
بالصور الامواج تسبب فى شرخ بكورنيش الاسكندرية

تهدم جزء من الكورنيش
تهدم جزء من الكورنيش

شرخ فى ارضية الكورنيش
شرخ فى ارضية الكورنيش

صب طبقة خرسانية لحماية سور الكورنيش
صب طبقة خرسانية لحماية سور الكورنيش

وضع مصدات خرسانية
وضع مصدات خرسانية
 
 

 


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