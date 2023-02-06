محافظ الإسكندرية يكلف رؤساء الأحياء بتشديد الحملات الرقابية على الأسواق

الإسكندرية جاكلين منير

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، رؤساء الأحياء بالاستمرار في تنفيذ الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بخصوص إحكام الرقابة على الأسواق ومنع استغلال المواطنين والإعلان عن أسعار السلع بوضوح في المنافذ التجارية، وتطبيق إجراءات عقابية حاسمة ضد المنافذ غير الملتزمة بذلك؛ حرصا من الدولة على تحقيق توازن الأسواق وضمان توافر السلع بسعر عادل يراعي جميع الفئات.

وشدد محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء للتنسيق الكامل بين جميع الاجهزة التنفيذية المسئولة عن مراقبة الأسواق وعلى رأسها جهاز حماية المستهلك ، ومديرية التموين لضبط الأسواق وبحث شكاوى المواطنين، للتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية .

وأكد المحافظ علىأنه يتابع بكل دقة شكاوي أهالي الإسكندرية سواء التي يتم رصدها من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أوعبر الصفحة الرسمية للمحافظة أو مواقع التواصل الاجتماعي، ويعمل على حلها أول بأول؛ وخاصة التي تتعلق باستغلال البعض للأزمة والمبالغة في أسعار السلع وخاصة الأساسية منها.

كانت محافظة الإسكندرية قد شنت حملات مكبرة للرقابة علي الأسواق والمحلات بأحياء الإسكندرية ،أسفرت عن غلق 6 منشآت وتحرير 68 محضر متنوع و23 إنذار،وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بأستمرار حملات الرقابة علي الأسواق والتأكد من ضبط الأسعار بالأسواق والتصدي لأي ممارسات لاستغلال المواطنين والتعامل بمنتهي الحسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق او إخفاء السلع مؤكدا علي طرح السلع التى يتم ضبطها من التجار المستغلين للمواطنين بالأسعار العادلة التى تم التوافق عليها.

وشدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء على التأكد من ضبط الأسعار ومدى توافر كافة السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، حتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية وغيرها من الممارسات السلبية والتواصل الدائم مع المواطنين واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار.