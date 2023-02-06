تعرف على استعدادات محافظة بنى سويف للاحتفال بالعيد القومى مارس المقبل

بنى سويف هانى فتحى

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف اجتماعا موسعاً لمناقشة خطة استعدادات القطاعات والأجهزة التنفيذية والأكاديمية للاحتفال بعيد بني سويف القومي مارس 2023، وذلك في حضور بلال حبش نائب المحافظ ،اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، العقيد أركان حرب محمد سمير عمار المستشار العسكري للمحافظة ،أعضاء المجلس التنفيذي من رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومسؤولى القطاعات والمديريات الخدمية ، وممثلين عن جامعات : بني سويف ، النهضة ، التكنولوجية ، ومديري المناطق الصناعية ووالإدارات والمكاتب الرئيسية بديوان عام المحافظة.

ناقش المحافظ مقترحات كل جهة مشاركة خلال فعاليات العيد القومي، والتي تستمر لما يقرب من شهر بداية من الخامس عشر من شهر مارس،وذلك بالتوازي مع إقامة العديد من الفعاليات سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من الإجراءات التنظيمية، وذلك بمشاركة الجامعة:مديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والثقافة والتضامن وإدارة السياحة وغيرها،بجانب اليوم الرسمى التقليدي للاحتفال، ويتم خلاله إقامة المراسم البروتوكولية بوضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء داخل حديقة الشلال التي تم تجهيزها لاستضافة كافة الفعاليات التي تنظمها المحافظة في المناسبات والأعياد القومية ، بالإضافة إلى التنسيق الجاري لنقل شعائر صلاة الجمعة "خلال شهر مارس" من أحد المساجد الرئيسية بالمحافظة، ضمن الفعاليات.

وأشار المحافظ إلى أن العيد القومي للمحافظة،هذا العام _الذي يتزامن مع شهر رمضان المبارك _ من المقرر أن يتضمن افتتاح العديد من المشروعات الخدمية وذات النفع العام في مختلف القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية من الصحة والتعليم والشباب والرياضة والثقافة ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطرق بمراكز وقرى المحافظة، بجانب بعض المشروعات المدرجة في المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" والتي تم الانتهاء منها ،مؤكدًا على أن هذه المشروعات تأتي في إطار حرص الدولة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمضي قدما في خطة التقدم والتنمية على أرض المحافظة.

ووجه المحافظ بضرورة رفع درجة الاستعداد وتكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين وإزالة الاشغالات ودهان الأعمدة والأسوار ومراجعة كشافات الإنارة،مكلفا رؤساء المدن والمصالح الحكومية بكل مركز بمراجعة كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ برنامج الاحتفال بالشكل اللائق والذي سيعطي صورة ايجابية وحضارية عن المحافظة ولاستغلال هذه المناسبات في تنفيذ أنشطة متميزة تمتد نتائجها الجيدة لفترات من الزمن وتصبح سلوكًا حضاريًا لدى المواطن السويفي ، مشدداً على التنسيق التام بين جميع الجهات لخروج هذه المناسبة التاريخية بالشكل الحضاري الذي يليق بأبناء بني سويف.

جدير بالذكر أن الاحتفال يالعيد القومي للمحافظة، يأتي احياءً لذكرى مشاركة أبناء بني سويف في ثورة 1919 بقيادة الزعيم الراحل سعد زغلول ضد المحتل البريطاني "آنذاك"،عندما انطلق الأهالي من أبناء المحافظة فقطعوا خط السكة الحديد على قطار المدد الإنجليزي، في مشهد وطني وجسارة غير مسبوقة ..وهذا الحدث أصبح يوماً تاريخياً .،اتخذته المحافظة عيدا قومياً لها.