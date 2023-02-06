تحرير 15 محضرا لمخابز بلدية مخالفة بمركز ناصر فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر شمال محافظة بنى سويف برئاسة على يوسف رئيس المدينة بالتعاون مع إدارة تموين ناصر حملة على المخابز البلدية لمتابعة جودة الخبز المدعم والالتزام بالمواصفات .

وقامت الحملة بتحرير 15 محضرًا تضمنت 5 محاضرلإنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، ومحضرين لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 4 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين، و4 مخاصر لعدم وجود ميزان حساس بالمخابز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفى سياق منفصل تابع علي يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر الأعمال التمهيدية لرصف وتطوير شارع عمر بن الخطاب حيث تم تمهيد وتوسعة الشارع وإزالة معوقات الرصف، ورفع الإشغالات الثابتة والمتنقلة والتي منها أشجار عشوائية وأكشاك مخالفة، وسلالم وصبات خرسانية مخالفة أمام بعض المنازل، وذلك تحت إشراف مصطفى الدمرداش نائب رئيس المركز.

كما تم تنفيذ حملة نظافة بالمدينة تحت إشراف ماجد رمضان نائب رئيس المركز تم خلالها رفع 73 طن قمامة ومخلفات بشوارع فاطمة الزهراء وشارع الأديرة وشارع سيدراك وشارع شجرة الدر وشارع الجيش وشارع أبو بكر الصديق وشارع جمال عبد الناصر وشارع المركز الجديد

من جانبة أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على ضرورة التنسيق المتكامل بين الهيئة العامة للطرق والكباري ومديرية الطرق بالمحافظة والوحدات المحلية المعنية لسرعة الانتهاء من مشروعات رصف الطرق، مطالبا شركة مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعي بسرعة الانتهاء من أي أعمال تحتاجها عمليات الرصف بالشوارع، وذلك ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق وتوسعتها والارتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق تنفيذا لخطة الدولة للتنمية المستدامة.