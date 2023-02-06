أخبار مصر.. الرئيس السيسي يعزى تركيا وسوريا فى ضحايا الزلزال المدمر

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها عقد الرئيس السيسي جلسة مباحثات مشتركة مع الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش، بقصر الاتحادية.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..
الرئيس السيسي يعزى تركيا وسوريا فى ضحايا الزلزال المدمر
الخارجية تتابع أوضاع المصريين فى تركيا وسوريا عقب الزلزال المدمر
صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن القطاع القنصلي بالوزارة يجري اتصالات على مدار الساعة مع سفارتي جمهورية مصر العربية بكل من أنقرة ودمشق للوقوف على أوضاع المصريين عقب الزلزال المدمر الذي أصاب البلدين.
قنصلية مصر بإسطنبول تخصص أرقاما للإبلاغ عن تضرر أى مصريين فى زلزال تركيا
خصصت القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية فى إسطنبول أرقام هواتف للإبلاغ عن أي مواطنين مصريين متأثرين بالزلزال الذى ضرب تركيا، فجر الاثنين، داعية كل من لديه معلومات أو استفسارات بالتواصل على الأرقام التالية 00902123242160 أو00905444515555.
رئيس الوزراء: الدولة تستهدف التوسع فى زراعة المحاصيل الزيتية وتوطين صناعة الزيوت
تركيا: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 1498 قتيلا و8 آلاف 533 مصابا
أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، الاثنين، ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 1498 قتيلا 8 آلاف 533 مصابا وانهيار ألفين و834 مبنى.
سوريا: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر إلى 430 قتيلا و1315 مصابا
أكدت وزارة الصحة السورية ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر في محافظات حلب، اللاذقية، حماة، طرطوس، إلى مقتل 430 شخصا وإصابة 1315 آخرين، مشيرة إلى أن كافة المنشآت الصحية العامة والخاصة بحالة استنفار مستمر فى جميع المحافظات، حيث تم إرسال القوافل الطبية من مديريات صحة دمشق، وريف دمشق، والقنيطرة، وحمص، وطرطوس، إلى حلب واللاذقية.
أمطار كثيفة ورياح شديدة في موجة طقس سيئ تضرب محافظة دمياط
تشهد محافظة دمياط اليوم موجة من الطقس السيئ والتى استمرت على مدار الأيام الماضية، يسودها طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، مع سرعة رياح يصاحبها تساقط أمطار وسحب كثيفة، إضافة إلى ارتفاع منسوب مياه نهر النيل.
غدا أمطار بالسواحل الشمالية تمتد للقاهرة والصغرى بالعاصمة 9 درجات
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التنمية المحلية: زراعة 4.3 مليون شجرة من المستهدف زراعته حتى نهاية يونيو
البترول: إنتاج 9 ملايين برميل من بدر1 وزيادة الاحتياطى لـ17 مليون برميل
استهل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، جمعية الخطة والموازنة لشركة ويبكو وبدر للبترول للعام المالى 2023/2024 بتقديم العزاء والمواساة، ونعى المهندس شريف إسماعيل، مشيراً إلى أن الراحل الكريم كان له بصمات كبيرة فى قطاع البترول وفى مجلس الوزراء.
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