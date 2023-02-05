5 سيارات إطفاء تُسيطر على حريق عقار خشبى قديم بحي العرب فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

سيطرَ رجال الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن محافظة بورسعيد ، اليوم الأحد، على حريق عقار خشبى قديم بنطاق حى العرب في بورسعيد.

تلقت إدارة الحماية المدنية، بلاغًا باندلاع حريق فى عقار خشبى قديم بشارع كسرى نطاق حى العرب، فانتقلت 5 سيارات إطفاء لمكان البلاغ للسيطرة على الحريق.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى المنطقة، وجرى السيطرة على الحريق، وتجرى الآن أعمال التبريد عن طريق سيارات الإطفاء لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى.

حُرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحرى حول ملابسات وأسباب الحريق، والأضرار الناتجة عنه.

وكشف مصدر طبى فى محافظة بورسعيد، أنه لم تستقبل مستشفيات بورسعيد حتى الآن أية مصابين إثر هذا الحريق.

وفى سياق آخر، أصيب شاب بمحافظة بورسعيد، أول أمس الجمعة، إثر سقوطه من نافذة منزل بشارع ممفيس نطاق حى الشرق.

استقبل مستشفى السلام بورسعيد الشاب: فارس معتز محمود مصطفى 23 عامًا، مصاب بجرح قطعى فى الوجه، واشتباه كسر بالقدم اليمنى، واشتباه كسر بالعمود الفقري، بادعاء سقوط من نافذة منزل بشارع ممفيس بجوار عمارة مهجورة تحت الإنشاء.

حُرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحرى حول ملابسات الواقعة، وتقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصاب.