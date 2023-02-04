محافظ بورسعيد: انطلاق المسابقة الدولية للقرآن الكريم والابتهال الديني 17 فبراير

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن انطلاق مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم والابتهال الدينى بدورتها السادسة فى 17 فبراير الجارى.

وأوضح محافظ بورسعيد، أن هناك استعدادات مكثفة بالمحافظة لتنفيذ واستقبال مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الدينى فى دورتها السادسة لعام 2023، والتى ستحمل اسم الشيخ المبتهل "نصر الدين طوبار".

وأشار إلى أنه تم اتخاذ كافة الترتيبات والتنسيقات التى تضمن نجاح سير المسابقة على أرض بورسعيد، مؤكداً على أهمية تنفيذ المسابقة على أرض بورسعيد، كونها تجمع مشاركين من جميع أنحاء العالم، وتعكس الصورة الحضارية والثقافية للدولة المصرية.

وأضاف المحافظ، أن المسابقة تستهدف الوصول لفئة الشباب وتنمية مهاراتهم الدينية والثقافية، ويشارك بالمسابقة أكثر من خمسين دولة حول العالم.

ووجه محافظ بورسعيد، بالتنسيق الكامل بين كافة الجهات القائمة على تنفيذ المسابقة، وتأهيل وتدريب المتقدمين للمسابقة، مؤكدًا على أهمية الانتشار الإعلامى لهذه المسابقة وتداول فعالياتها فى جميع وسائل الإعلام.

وأشاد المحافظ، بجهود القائمين على المسابقة والتى نجحت محافظة بورسعيد فى إقامتها على مدار الخمس سنوات السابقة وحققت إشادة واسعة على المستوى المحلى والدولى.