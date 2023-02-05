اليوم السابع
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مطران المنيا للأقباط الكاثوليك يترأس عيد النور السنوى بكاتدرائية يسوع الملك

الأحد، 05 فبراير 2023 02:58 م
مطران المنيا للأقباط الكاثوليك يترأس عيد النور السنوى بكاتدرائية يسوع الملك مطران المنيا للأقباط الكاثوليك يترأس عيد النور السنوى بكاتدرائية يسوع الملك
كتب ـ محمد الأحمدى

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أعلن المكتب الإعلامى عن إيبارشية المنيا، أن الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، ترأس  قداس تقدمة يسوع للهيكل، وذلك في إطار الاحتفال بعيد النور السنوي لجماعات إيمان ونور، بإيبارشيتي المنيا، وأبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك.
 
وأقيم الاحتفال بكاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا، بمشاركة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، تحت شعار "يفرح المسيح بأعماله".
 
وقام بإشراف وتنظيم الاحتفال جماعة إيمان ونور، مقاطعة قلب يسوع، وسط مصر، بحضور الأب بولس نصيف، مرشد المقاطعة، والأب كيرلس مكسيموس، راعي الكاتدرائية، وعدد من كهنة الإيبارشيتين، والأخوات الراهبات، ومسؤولي، وأعضاء جماعات إيمان ونور من كنائس الإيبارشيتين.
 
وأعطى الأنبا باسيليوس الكلمة الروحية التشجيعية للحاضرين بعنوان "المحبة الكاملة"، فيما قدم الأب بشارة كلمته حول "الشكر"، كما تضمن الاحتفال أيضًا الفقرات الروحية المتنوعة.
 
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