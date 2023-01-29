مطران المنيا للأقباط الكاثوليك يترأس قداس كنيسة السيدة العذراء والبابا يوحنا بولس الثانى

كتب: محمد الأحمدى

ترأس الأنبا باسيليوس مطران ايبارشية المنيا والمدبر البطريركي لإيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، الذبيحة الإلهية صباح اليوم الأحد بكنيسة السيدةالعذراء والبابا يوحنا بولس الثاني بالعزية - القوصية .

وكان في إستقباله الأباء القمص يوحنا فوزي و الأب مينا فهيم راعيا الكنيسة وبحضور الأباء الأب رومانى منير والأب دانيال ايوب راعيا كنيسة مارجرجسبالقرية وشمامسة وشعب الكنيسة المبارك .

وألقى صاحب النيافة الأنبا باسيليوس العظة عن ( مفتاح الدخول للحياة الأبدية ) وأختتم القداس الالهى بالبركة الرسولية لكل شعب الكنيسة .

جدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتى فى أطار اهتمام صاحب النيافة الأنبا باسيليوس وتفقده ومتابعته الأحوال الرعوية في كل كنائس إيبارشية القوصية.