اليوم السابع
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مطران المنيا للأقباط الكاثوليك يترأس قداس كنيسة السيدة العذراء والبابا يوحنا بولس الثانى

الأحد، 29 يناير 2023 09:54 م
مطران المنيا للأقباط الكاثوليك يترأس قداس كنيسة السيدة العذراء والبابا يوحنا بولس الثانى مطران المنيا للأقباط الكاثوليك
كتب: محمد الأحمدى

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ترأس الأنبا باسيليوس مطران ايبارشية المنيا والمدبر البطريركي لإيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، الذبيحة الإلهية صباح اليوم الأحد بكنيسة السيدةالعذراء والبابا يوحنا بولس الثاني بالعزية - القوصية . 
 
 
وكان في إستقباله الأباء القمص يوحنا فوزي و الأب مينا فهيم راعيا الكنيسة وبحضور الأباء الأب رومانى منير والأب دانيال ايوب راعيا كنيسة مارجرجسبالقرية وشمامسة وشعب الكنيسة المبارك .
 
 
وألقى صاحب النيافة الأنبا باسيليوس العظة عن (  مفتاح الدخول للحياة الأبدية ) وأختتم القداس الالهى بالبركة الرسولية لكل شعب الكنيسة . 
 
 
جدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتى فى أطار اهتمام صاحب النيافة الأنبا باسيليوس وتفقده ومتابعته الأحوال الرعوية في كل كنائس إيبارشية القوصية. 

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