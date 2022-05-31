مطران إيبارشية المنيا يترأس ختام الشهر المريمى بكاتدرائية يسوع الملك.. صور

كتب: محمد الأحمدى

ذكر المكتب الإعلامى عن إيبارشية المنيا، أن الأنبا باسيليوس فوزى، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، ترأس مساء أمس الإثنين، صلاة القداس الإلهى، احتفالًا بختام الشهر المريمى، بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا.

وشارك فى القداس الإلهى الأب كيرلس مكسيموس، والأب يوحنا صموئيل، راعيا الكاتدرائية، وأعطى صاحب النيافة كلمة العظة حول "صفات العذراء مريم"، مختتمًا الصلاة بالبركة الرسولية للحاضرين.

جدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتى ضمن حرص الأب المطران على متابعة الأحوال الرعوية للكنيسة، ومشاركة الرعية الاحتفال، بختام الشهر المريمي.



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