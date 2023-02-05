غلق 6 منشآت وتحرير 68 محضرا متنوعا و23 إنذارا فى حملات موسعة بالإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

شنت أحياء الإسكندرية، حملات موسعة، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بأستمرار حملات الرقابة على الأسواق والتأكد من ضبط الأسعار بالأسواق والتصدى لأى ممارسات لاستغلال المواطنين والتعامل بمنتهى الحسم مع أى محاولة لتعطيش الأسواق او إخفاء السلع، مؤكدا على طرح السلع التى يتم ضبطها من التجار المستغلين للمواطنين بالأسعار العادلة التى تم التوافق عليها.

وشدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء على التأكد من ضبط الأسعار ومدى توافر كافة السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، حتى لا تحدث أى ممارسات احتكارية وغيرها من الممارسات السلبية والتواصل الدائم مع المواطنين وإتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار.

وتنفيذا لذلك؛ قادت المهندسة نهى خليفة رئيس حى الجمرك حملة مكبرة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمتابعة الميدانية بالمحافظة برئاسة الأستاذ أحمد عبد المجيد حملة مكبرة لمراقبة الأسواق والمحال التجارية للتأكد من ضبط الأسعار وعدم إستغلال المواطنين إستهدفت الحملة شارع النصر، وسوق الميدان وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 3 منشأت وتحرير 18 محضرا متنوعا، و19 إنذارا، وإعدام 35 كجم مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمى كما تم ضبط كمية من مخزون الأرز داخل سوق الميدان وتم عرضه بالتسعيرة الرسمية للمواطنين وضبط عدد 21 حالة إشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر بـ 4 آلاف جنيه

ونفذ حى وسط برئاسة عزة سعد ، حملة مكبرة للتفتيش على الصيدليات والأسواق والمحلات شملت شوارع زين العابدين ، جرين،منشا، منطقة محرم بك وأسفرت الحملة عن تحرير 29 محضرا متنوعا، و4 إنذارات وتحصيل 14 ألف جنيه غرامات فورية والتحفظ على 35 عبوة أغذية منتهية الصلاحية وإعدام 10 كجم مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمى، وضبط 85 حالة إشغال متنوع و45 حالة إشغال هالك.

ووجه حى المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدنى، حملة مكبرة لمراقبة الأسواق شملت شوارع سلمان الفارسى، مسجد النور، والمعمورة الشاطئ وأسفرت الحملة عن تحرير 21 محضرا متنوعا.