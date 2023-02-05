محافظ الإسكندرية يشدد على تكثيف الحملات والإجراءات الصارمة تجاه المخالفين

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف حملات متابعة تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحلات وإزالة الإشغالات والتعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين.

وفى هذا الصدد؛ شن حى شرق برئاسة اللواء أحمد حبيب، حملة مكبرة لمتابعة مدى التزام المحال بمواعيد الغلق الشتوية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين شملت الحملة شوارع توت عنخ آمون و311 تقسيم القضاو سموحة والطيار محمود شكرى وأبراج القطن دوران فيكتور عمانويل وشارع مسجد حاتم وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 4 منشآت وتحصيل غرامات فورية بقيمة 19 ألف جنيه والتحفظ على 97 حالة إشغال متنوع.

ونفذ حى المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة لازالة الإشغالات استهدفت شوارع العيسوى، خلف مارى مرقص، شارع 18، 58، جلال حماد، 24 الفضالى، 30، فاروق عبد الوهاب، خليل حماده، خالد بن الوليد وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 5 منشآت والتحفظ على 125 حاله إشغال متنوع وازاله 60 حالة إشغال هالك

وقام حى المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدنى حملة مكبرة لتطبيق مواعيد الغلق وإزالة الإشغالات شملت شوارع ملك حفنى بحرى، تقاطع الكوخ مع ملك حفنى، بلهارس، 16، الرحاب، تقاطع شارعى 25 مع 16، ميدان المندرة واسفرت الحملة عن ضبط 63 حالة إشغال متنوع وإزالة 25 حالة إشغال هالك

وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة تواصل حملاتها على مستوى الأحياء لمتابعة تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال العامة وازالة جميع الإشغالات والتعديات والتى يتابع تنفيذها نواب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء، والجهات المعنية.