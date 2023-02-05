اليوم السابع
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الأحد، 05 فبراير 2023 07:26 م
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إجراء أول حالة فصل بلازما لمريض بـ"شربين المركزى" فى الدقهلية.. صور

الأحد، 05 فبراير 2023 07:25 م
إجراء أول حالة فصل بلازما لمريض بـ"شربين المركزى" فى الدقهلية.. صور قسم الكلي بمستشفي شربين العام
الدقهلية- محمد الحبشى

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أشاد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بالفريق الطبي بقسم الكلي يمستشفى شربين المركزي لنجاحه فى إجراء أول جلسة فصل للبلازما لمريض.
 
ولفت وكيل الوزارة، إلى أن هذه المرة تعد الأولى من نوعها فى توفير تلك الخدمة التخصصية المتقدمة في مجال العلاج الطبي بالدقهلية، مشيراً إلى استخدامها في علاج الامراض المناعية المعقدة والتي قد يكون ميئوس من علاجها بالادوية والطرق التقليدية  حيث يتم استخلاص البلازما الخاصة بالمريض المحملة بالاجسام المضادة والمناعية المسببة للمرض ويتم استبدالها ببلازما جديدة من الخارج للسيطرة علي المرض.
 
تأتي تلك الجهود في إطار تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية لتحسين الخدمات الطبيه المقدمة للفئات الأكثر إحتياجا بجميع أنحاء المحافظة. 
 
وأعرب مكين عن خالص شكره وعمق تقديره لوزارة الصحة والطب العلاجي بالوزارة علي امداد المديرية  بكافة المستلزمات اللازمة لتوفير الخدمة و للدكتور أحمد البيلي مدير ادارة الكلي علي هذا الإنجاز الفني الكبير وللفريق الطبي المميز بمستشفي شربين المركزي برئاسة الدكتور أحمد الحنطور ولادارة المستشفى.
 
 
اثناء عمليه الفصل
اثناء عمليه الفصل

جانب من عمليه فصل البلازما
جانب من عمليه فصل البلازما

قسم الكلي بمستشفي شربين العاك
قسم الكلي بمستشفي شربين العاك
 
 
 
 

مديرية الصحة

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وكيل وزارة الصحة بالدقهلية

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