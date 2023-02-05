أسماء المصابين فى حادث انقلاب سيارة على وصلة أبو سلطان بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

ينشر "اليوم السابع" أسماء المصابين فى حادث انقلاب سيارة على طريق وصلة أبوسلطان التابعة لمركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية.

وأصيب كلا من مريم صلاح محمد قطب من الشرقية 13 سنة، أصيبت باشتباه كسر بالساعد الأيمن وجرح 3 سم بالجبهة وأمل السيد مصطفى من الشرقية 13 سنة، أصيبت باشتباه كسر بالساعد الأيمن وجرح 3 سم بالجبهة شهد السيد محمد كامل من الشرقية 13 سنة أصيبت بسحجات بالوجه وكدمات متفرقه بالجسم، ورويدا محمد عبد الله من الشرقية 13 سنة، أصيبت كدمات وسحجات متفرقه بالجسم، دينا حسام عبد الرحمن الشرقية 13 سنة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، الاء حسام عبد الرحمن الشرقية 11 سنة، كدمات سحاجات متفرقة بالجسم، شهد حسام عبد الرحمن الشرقية 8 سنوات كدمات وسحاجات متفرقه بالجسم، ملك محمد عبد الصبور الشرقية 10 سنوات، كدمات سحاجات متفرقة بالجسم، مريم أحمد رياض الشرقية 11 سنة، جرح قطعى باليد اليمنى وكدمات متفرقه بالجسم، هند أحمد رياض الشرقية 12 سنة، كدمات متفرقه بالجسم، مشيره الشبراوى علام الشرقية 10 سنوات، كدمات وسحاجات، أحمد نادر أحمد الشرقية 14 سنة، كدمات متفرقه بالظهر، عبد الغنى عبد العظيم محمد الشرقية، 13 سنة كدمه بالصدر وسحاجات باليد اليمنى، خلود محمد عبد المجيد الشرقية، تسع سنوات إصابة بالوجه، منه محمد عبد المجيد الشرقية، 11 سنة، كدمه بالجبهة، ايه محمد علام الشرقية، 15 سنة، كدمه بالجبهه، رشا سعيد محمد الشرقية 13 سنة، إصابات متفرقة باليدين، إسلام شمس الشرقية، كدمات متفرقة بالجسم، الاء شمس الدين سعد الشرقية، 15 سنة كدمات متفرقة بالجسم.

وتوفى طفل متأثراً بإصابته من المصابين فى حادث انقلاب سيارة على طريق وصلة أبوسلطان فيما تم إيداع 5 آخرين غرف الحالات الحرجة والعناية المركزة لوصولهم مصابين بغيبوبة تامة ونزيف داخلى على الرأس والبطن فى حادث الإسماعيلية الذى وقع صباح اليوم على وصلة أبو سلطان دائرةمركزفايدبمحافظةالإسماعيلية.

وقالت مصادر طبية فى مجمع الإسماعيلية الطبى انه تم توزيع المصابون فى قسم الطوارئ على الأقسام المختلفة مابين العظام والجراحة والمخ والأعصاب، والأطفال للتعامل مع الحالات واجراء الطوارئ اللازمة لهم.

وأضافت المصادر أنه يجرى إجراء الإشعات والتحاليل اللازمة لكافة المصابين.

ورفعت مستشفيات ابوخليفة للطوارىء ومستشفى فايد التخصصى ومجمع الإسماعيلية الطبى التابعين لهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية درجة الاستعداد القصوى واستدعاء استشاريين الجراحة والمخ والأعصاب والعظام وذلك لاسعاف 42عاملا بينهم اطفال اصيبوا نتيجة انقلاب السيارة التى يستقلونها على وصلة ابوسلطان دائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية.

واستقبلت مستشفى ابوخليفة للطوارئ 19 مصابا بينما استقبلت مستشفى فايد التخصصى مصابين اثنين واستقبل المجمع الطبى بالإسماعيلية 21 مصابا لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

وكان قد أصيب 42 عاملا بينهم أطفال من العاملين بالمزارع بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب السيارة التى يستقلونها على طريق وصلة أبوسلطان، التابعة لمدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية مع طريق السويس وتم نقل المصابين الى مستشفى ابوخليفة للطوارئ ومستشفى فايد التخصصى والمجمع الطبى بالإسماعيلية لإسعافهم ورعايتهم طبيا.