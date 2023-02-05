وفاة أحد مصابى حادث فايد بالإسماعيلية وإيداع 5 آخرين بالعناية المركزة

الإسماعيلية- صبرى غانم

توفى طفل متأثراً بإصابته من المصابين فى حادث انقلاب سيارة على طريق وصلة أبوسلطان فيما تم إيداع 5 آخرين غرف الحالات الحرجة والعناية المركزة لوصولهم مصابين بغيبوبة تامة ونزيف داخلي علي الرأس والبطن في حادث الإسماعيلية الذي وقع صباح اليوم علي وصلة أبو سلطان دائرةمركزفايدبمحافظةالإسماعيلية.

وقالت مصادر طبية في مجمع الإسماعيلية الطبي انه تم توزيع المصابون في قسم الطوارئ علي الأقسام المختلفة مابين العظام والجراحة والمخ والأعصاب، والأطفال للتعامل مع الحالات واجراء الطوارئ اللازمة لهم.

وأضافت المصادر انه يجري اجراء الإشعات والتحاليل اللازمة لكافة المصابين.

ورفعت مستشفيات ابوخليفة للطوارىء ومستشفى فايد التخصصى ومجمع الإسماعيلية الطبى التابعين لهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية درجة الاستعداد القصوى واستدعاء استشاريين الجراحة والمخ والأعصاب والعظام وذلك لاسعاف 42عاملا بينهم اطفال اصيبوا نتيجة انقلاب السيارة التى يستقلونها على وصلة ابوسلطان دائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية.

واستقبلت مستشفى ابوخليفة للطوارئ 19 مصابا بينما استقبلت مستشفى فايد التخصصى مصابين اثنين واستقبل المجمع الطبي بالإسماعيلية 21 مصابا لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

وكان قد اصيب 42 عاملا بينهم اطفال من العاملين بالمزارع باصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب السيارة التى يستقلونها على طريق وصلة أبوسلطان التابعة لمدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية مع طريق السويس وتم نقل المصابين الى مستشفى ابوخليفة للطوارىء ومستشفى فايد التخصصي والمجمع الطبى بالإسماعيلية لاسعافهم ورعايتهم طبيا.

وكان اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، تلقي اخطاراً من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق وصلة أبوسلطان بمدينة فايد يستقلها عددا من العمال الزراعيين؛ وعلى الفور انتقلت الاجهزة الامنية وسيارات الإسعاف إلى مكان بلاغ الحادث الذى أسفر عن إصابة 42 عاملا بينهم أطفال كانوا في طريقهم للعمل في المزارع المتواجدة على الطريق.

وتم نقل المصابين إلى مستشفيات أبوخليفة للطوارئ ومستشفى فايد التخصصي والمجمع الطبى بالإسماعيلية لاسعافهم ورعايتهم طبيا؛ وتحرر المحضر اللازم بالحادث وجاري العرض على الجهات المعنية لتولي التحقيق.