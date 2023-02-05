أخبار مصر.. الحكومة تنفى تأجيل استئناف الفصل الدراسى الثانى بجميع المدارس

تواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بتأجيل استئناف الفصل الدراسي الثاني 2022/2023 بكافة المدارس على مستوى الجمهورية، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأجيل استئناف الفصل الدراسي الثاني 2022/2023 بكافة المدارس على مستوى الجمهورية، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني في مواعيدها المحددة وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2022/2023، والتي من المقرر أن تبدأ في 11 فبراير 2023 دون تأجيل، مناشدةً جميع الطلاب عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وزير الإنتاج الحربى يتابع موقف المشروعات الجارى تنفيذها بشركات الوزارة عقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى اجتماعاً مع رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات الخاصة بتلك الشركات والوحدات والإطلاع على رؤيتهم لتطوير الأعمال، جاء ذلك بمقر ديوان عام الوزارة. تعليم الجيزة: نتيجة أولى ثانوى 2023 متاحة الآن فى المدارس أكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022-2023 لطلاب الصف الأول الثانوي متاحة الآن في المدارس لجميع الطلاب وأولياء الأمور. المرور يغلق ميدان الرماية جزئيا لمدة 3 أيام بسبب ربط محطة كهرباء تجرى إدارة المرور، عملية غلق جزئي بميدان الرماية لمدة 3 أيام لربط محطة كهرباء محولات المنصورية بمحطة كهرباء محولات هضبة الأهرام وتغذية المتحف المصرى الكبير ومحطة مترو أنفاق الرماية والشبكة القومية للمنطقة، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.