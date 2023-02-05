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توقعات بأمطار على السواحل الشمالية وشبورة بأغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 10

الأحد، 05 فبراير 2023 08:00 ص
توقعات بأمطار على السواحل الشمالية وشبورة بأغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 10 الطقس - أتربة
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم  الأحد، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ، ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر ،  معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية  وشمال الصعيد، مائل للدفء على  جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد. 
 
كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ، ويتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء وجنوب البلاد ، و وفرص لتكون الثلوج على قمة جبال موسى وسانت كاترين.
 
كما يشهد اليوم نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ، مع وجود اضطراب في الملاحة البحرية مساء على غرب البحر المتوسط وسرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 3: 4 أمتار.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد، القاهرة العظمى 19  درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 07 درجة، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 07 درجة، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجة.

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